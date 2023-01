RESPON Anak Venna Melinda Usai Diperlakuan Kasar Suami Baru, Verrel Bramasta: I'm here for you ma

TRIBUN-MEDAN.com – Saat KDRT terjadi, Athalla Naufal terus menemani ibunya mulai dari saat melaporkan hingga merawat di rumah sakit.

Athalla juga sempat membagikan potret bersama sang Ibunda tercinta saat di rumah sakit.

Sedangkan Verrel Bramasta masih berada di Jepang dan akan segera kembali ke Indonesia.

Verrel Bramasta memberi sinyal bahwa dirinya sudah mengetahui kabar ibunya yang diduga menjadi korban KDRT.

Dilansir dari Instagramnya, Verrel Bramasta mengunggah ulang postingan ibunya yang lampau yang memperlihatkan video masa kecilnya bersama sang adik, Athalla Naufal.

Verrel Bramasta pun tampak menuliskan pesan menyentuh untuk ibunya.

Sebagai seorang anak, Verrel memastikan bahwa dirinya akan selalu berada di sisi Venna Melinda.

"I'm here for you ma bismillah," tulis Verrel Bramasta.

Athalla Naufal pun juga mengunggah momen itu di Instagram storynya.

“Kita bakal selalu ada buat mama,” kata Athalla sambil menyematkan tanda cinta.

Hingga kini, Ferry Irawan belum menjalani proses pemeriksaan di Polda Jatim dengan alasan sakit lambung.

