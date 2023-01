JAM TAYANG Siaran Langsung Southampton vs Manchester City, Link Live Piala Liga Inggris

- Southampton vs Manchester City

TRIBUN-MEDAN.com - Piala Liga Inggris atau Carabo Cup menyajikan duel Southampton vs Manchester City pada Kamis, 12 Januari 2023 dini hari ini.

Duel Southampton vs Man City berlangsung di Stadion St. Mary pada pukul 03.00 WIB.

Kedua tim bertarung di babak 8 besar Carabao Cup.

Media ternama seperti Sportmole, Sportkeeda, hingga The Hard Tackle memberi prediksi The Citizens mampu mengalahkan The Saints dengan defisit 2 hingga 3 gol.

Prediksi Skor Southampton vs Manchester City

Sportmole: Southampton 0-3 Manchester City

Sportkeeda: Southampton 1-3 Manchester City

The Hard Tackle: Southampton 0-3 Manchester City

Sang tuan rumah, Southampton melenggang ke 8 besar Carabao Cup dengan mengalahkan Lincoln City dengan skor tipis 2-1.

Saat itu, brace sang striker, Che Adams mengantar mereka mengalahkan tim divisi 3 Liga Inggris itu.

Sedangkan Manchester City, dengan susah payah mengandaskan perlawanan tim kuat Liverpool.

Bermain di Etihad, anak asuh Pep Guardiola mengukir skor 3-2 untuk melangkah ke babak 8 besar.