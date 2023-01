Lirik Lagu Batak Panghianat Holong

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Batak Penghianat Holong dipopulerkan oleh Lanjeges Trio, lagu ini cocok karoke bersama teman.

Lagu Batak Penghianat Holong diciptakan oleh Serli Napitu pada 16 Juni 2021 di bawah kanal Youtube Serli Napitu Production.

Lagu Batak Penghianat Holong menceritakan tentang ada cinta dusta diatara pasangan kekasih.

Lirik Lagu Batak Penghianat Holong

Nga terlanjur au percaya hasian

Di holongmu na tu au saleleng on

Hape meam meam mu do

Di bahen ho pargaulantai

Mulana do manis ito

Hape ujungna ilu do na ro

Nasa tolap ni gogoki hubaen do

Lao pasonang rohami da hasian

Nunga terlanjur sayang au

Terlanjur cinta tu ho dahasian

Hape salah do au ito

Papoloshu manghaholongi ho

Ai so adong labana

Holonghu na ias hubaen tu ho

Tumagon ma marsirang

Nangpe haccit hutaon nama i

Lao maho ito lului ma na asing

Na lao mangganti au



(*)

Nasa tolap ni gogoki hubaen do

Lao pasonang rohami da hasian

Nunga terlanjur sayang au

Terlanjur cinta tu ho dahasian

Hape salah do au ito

Papoloshu manghaholongi ho

Ai so adong labana holonghu na ias hubaen tu ho

Tumagon ma marsirang nangpe haccit hutaon nama i

Lao maho ito lului ma na asing na lao mangganti au

Lao maho ito lului ma na asing na lao mangganti au.



