Materi Belajar Bahasa Indonesia : Syarat Penulisan Teks Berita

Pengertian teks berita

Seperti yang Anda ketahui, berita harus berisi teks yang berisi informasi tentang peristiwa dunia dalam bentuk fakta. Dengan kata lain, teks berita adalah teks yang memuat semua peristiwa yang terjadi di dunia berdasarkan fakta. Teks berita dapat disajikan melalui media cetak, siaran televisi, radio, dan situs internet. Lalu, apa saja ciri-ciri teks berita?

Syarat penulisan teks berita

Sekarang, ini yang paling penting. Artinya, syarat-syarat yang perlu Anda pahami sebelum dan saat menulis teks berita, antara lain:

1. Faktual

Faktual artinya informasi yang disampaikan dalam berita harus benar dan dapat diverifikasi kebenarannya. Berita yang disampaikan tidak boleh menipu atau memprovokasi masyarakat.

2. Aktual

Informasi yang disampaikan dalam teks berita harus realistis. Artinya kejadian tersebut baru saja terjadi (masih up to date) dan belum terlalu lama.

3. Seimbang

Berita yang disampaikan harus berimbang. Dengan kata lain, itu tidak boleh disahkan hanya untuk satu sisi.

4. Informasi Penting

Berita harus memuat informasi penting yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, berita harus dapat dipahami dan mendidik agar bermanfaat bagi masyarakat.

5. Lengkap

Berita yang baik harus mengandung unsur 5W + 1H (What, Why, When, Who, Where + How). Unsur teks berita bersifat wajib untuk menghindari kerancuan.

6. Menarik

Berita harus menarik dan tidak bertele-tele. Bahasa yang digunakan dalam berita merupakan bahasa formal yang mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami maksud yang disampaikan oleh penulis teks berita tersebut.

