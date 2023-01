Semarakkan Perayaan Tahun Baru Imlek, Sejumlah Hotel Berbintang Kota Medan Hadirkan Promo Menarik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2023, sejumlah masyarakat kota Medan terkhusus masyarakat Tionghoa mulai merencanakan untuk berlibur bersama keluarga ataupun orang terkasih.

Selain mengunjungi tempat rekreasi, biasanya masyarakat memburu kuliner mewah yang dapat disantap bersama keluarga.

Oleh karena itu, sejumlah hotel di Kota Medan telah mempersiapkan berbagai promo kuliner restoran berbintang yang dapat dinikmati pada perayaan Tahun Baru Imlek 2023.

Berikut daftar promo restoran di beberapa hotel berbintang di Kota Medan :

1. Santika Dyandra Hotel Medan

Pada perayaan Tahun Baru Imlek 2023, Santika Hotel Medan memberikan promo buffet all you can eat style untuk makan malam pada tanggal 21 Januari 2023.

Promo ini akan berlangsung mulai pukul 18.00 hingga 22.00 WIB dengan harga yang ditawarkan adalah Rp 318 ribu per orang.

"Kami ada promo buffet all you can eat Imlek untuk makan malam, pada tanggal 21 Januari, Untuk menu buffet juga kami sajikan berbagai menu khas imlek dengan cita rasa autentik cina," ujar Marcom Santika Dyandra Hotel Medan Herry.

Selama berlangsungnya dinner, nantinya para pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai susunan acara seperti pertunjukan Barongsai, kuis, serta hadiah angpao.

"Selain dinner, nanti akan ada beberapa rangkaian acara seperti pertunjukan barongsai, kuis yang berhadiah serta angpao yg berisikan beragam hadiah," ucapnya.

2. Grand Mercure Medan Angkasa

Grand Mercure Medan Angkasa merupakan salah satu hotel bintang lima yang turut merayakan selebrasi malam imlek dengan menghadirkan promo Sa Cap Meh.

Tinera Siburian, Marketing Communication Grand Mercure Medan Angkasa mengatakan bahwa malam Imlek tahun ini pihaknya mengadakan promo makan sepuasnya hanya dengan Rp. 298 ribu net per orang.

"Promo ini tentunya sangat spesial dengan adanya penampilan barongsai, dewa rejeki, lucky draw, special gift, dan entertainment lainnya yang siap menghibur tamu-tamu kami," ujarnya kepada Tribun Medan, Rabu (11/1/2023).