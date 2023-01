TRIBUN-MEDAN.COM - Lirik lagu Batak Beta Seng Marah. Lagu ini dipopulerkan oleh Style Voice di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Trio Style Voice yang beranggotakan Willy Hutasoit, Edward Panjaitan dan Joe Marbun. Style Voice berdiri sejak 2011.

Willy, Edward dan Joe bertemu di kafe lalu sepakat membentuk trio. Sejak itu mereka terus berkarya membuat album.

Style Voice juga membuat soundtrack film Toba Dream berjudul Dang Marna Muba Ho.

Chord Lagu Batak Beta Seng Marah



ntro : C F G C

C FG C

G

Mungkin ale su beda

C

Anggap beta seng ada

G

Jadi yang tersisa

F C

Dari se pung bahagia

G

Mungkin beta biasa

C

Meski hati terluka

G

Seng tau yang beta rasa

F G F

Se masih yang terindah

.

Reff

G C

Beta seng marah ale nyonge

Am

Cuma seng sangka ale tega

F

Se yang tau beta pung samua

G

Se kan tau beta pung setia

C G

Sio mangapa ale nyonge

.

C

Beta su rela deng samua

Am

Meski par lupa balom bisa

F

Mungkin beta harus tarima

G C

Ale ternyata bukan lahir par beta

.

Musik

F G C F C G C

G

Mungkin beta biasa

C

Meski hati terluka

G

Seng tau yang beta rasa

F G F

Se masih yang terindah

.

Reff

G C

Beta seng marah ale nyonge

Am

Cuma seng sangka ale tega

F

Se yang tau beta pung samua

G

Se kan tau beta pung setia

C G

Sio mangapa ale nyonge

.

C

Beta su rela deng samua

Am

Meski par lupa balom bisa

F

Mungkin beta harus tarima

G C

Ale ternyata bukan lahir par beta

.

F

Mungkin beta harus tarima

G

Ale ternyata bukan lahir par beta

.

Outro

C F C



(cr30/tribun-medan.com)