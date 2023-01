Suara YouTubers Dimas Senopati Dipuji Anang Hermansyah, Sebut Calon Rockstar Masa Depan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Nama Dimas Senopati belakangan ini menjadi pembahasan para konten kreator baik di Indonesia maupun luar negeri.

Pria yang berusia 26 tahun ini memiliki suara khas yakni serak dan bernada tinggi.

Cover-cover lagu rock tahun 90-an yang dibawa Dimas Senopati mewarnai hampir seluruh media sosial baik TikTok maupun Instagram.

Beberapa konten cover lagu Dimas Senopati turut menjadi pembahasan para kreator komentator dari luar negeri.

Bahkan mereka memuji kualitas suara Dimas Senopati yang terbilang sulit untuk ditiru.

Bahkan, Dimas Senopati turut mendapat komentar langsung dari vokalis Firehouse, C.J Snare, usai ia mengcover lagu berjudul When I look into your eyes.

“I just love it when our fans from around the world do their versions of our songs,” tulis vokalis FireHouse dalam akun miliknya.

Nama Dimas Senopati kian melambung pascadiundang Anang Hermansyah ke podcast miliknya.

Anang pun turut menanyakan selera musiknya yang dibilang bagus yakni rock tahun 90-an.

Dalam podcast tersebut Dimas mengaku bahwa dirinya sejak kecil mendengar lagu-lagu rock tahun 90-an yang diputar ayahnya.

“Mungkin gara-gara sering denger bokap (ayah) memutar lagu-lagu rock,” jawab Dimas.

Anang bahkan menawarkan apakah Dimas tertarik jika Dewa 19 mengajaknya untuk bergabung?.

Jawaban yang sungguh di luar dugaan, Dengan santai Dimas Senopati ingin berkarir dengan kondisi saat ini hingga ingin memiliki lagu ciptaannya sendiri.

Dimas juga kerap diundang beberapa acara tv dengan menampilkan talenta pria berusia 26 tahun ini.

Melambungnya nama Dimas Senopati mendapat komentar dari warganet hingga menyebut dirinya calon rockstar masa depan.

(mft/www.tribun-medan.com)

TRIBUN MEDAN/ M FADLI TARADIFA