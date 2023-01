LIGA 1 Hari Ini: Barito Putera vs Madura United, PSM Makassar vs PSS, Dewa United vs Persis

TRIBUN-MEDAN.COM - Jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia hari Ini, Sabtu (14/1/2023) atau pekan ke-18.

Pertandingan Liga Indonesia ini disiarkan Indosiar dan live streaming di Vidio.

Kali ini hanya 3 pertandingan yaitu Barito Putera vs Madura United, PSM Makassar vs PSS, dan Dewa United vs Persis.

Ketiga pertandingan kickoff pukul 18.30 WIB.

Sementara, untuk pertandingan Minggu (15/1/2023) hanya satu laga Persija Jakarta vs Bali United pukul 15.30 WIB.

Sedangkan pertandingan RANS Nusantara vs PSIS digelar pada Senin (16/1/2023) pukul 15.00 WIB.

Kemudian, ada 4 pertandingan ditunda, yaitu Arema FC vs Borneo FC, Persik vs Persita, Persebaya vs Persikabu 1973, dan Persib Bandung vs Bhayangkara FC.

Berikut daftar selengkapnya:

- Barito Putera vs Madura United: Sabtu (14/1/2023) Pukul 15.00 WIB.

- PSM Makassar vs PSS: Sabtu (14/1/2023) Pukul 15.00 WIB.

- Dewa United vs Persis: Sabtu (14/1/2023) Pukul 18.30 WIB.

- Persija Jakarta vs Bali United: Minggu (15/1/2023) Pukul 15.30 WIB.

- RANS Nusantara vs PSIS: Senin (16/1/2023) Pukul 15.00 WIB.

- Arema FC vs Borneo FC: Ditunda