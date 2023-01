TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Jolma Biasa merupakan lagu yang dipopulerkan oleh grup musik batak Arghado Trio.

Lagu batak Jolma Biasa ini diciptakan oleh Erwin Sihite dan dirilis pada tahun 2020 melalui channel youtube Arthree Sagar.

Lagu batak Jolma Biasa mengisahkan cerita seorang kekasih yang memiliki kesungguhan hati untuk membahagiakan pasangannya dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Lirik Lagu Batak Jolma Biasa

Husadari do dirikku na humurang

Sian na hea na gabe mantanmi

Di rupa nang di arta jolma biasa do au

Holonghi do na hupangasahon lao pasonanghon ho

Na hea pe ho kecewa di masa lalu

Ubatanhu ma i rap holonghu

Serius au ito cinta hian do au tu ho

Holonghi tung marapi purun dang tarobatan be



Dang di au be marmeam-meam

Dang di au be marsandiwara

Dang di au be di paralangan

Molo rade do roham asa tapudun padan ito

Tapukka ma lembaran baru talupahon masa lalu

Unang be sai ingoti sude

Di akka na hea mambahen kecewa di rohatta

Tamaafhon ma sian ias ni rohatta



Asa tulus asa tulus parpadananta on

Asa tulus asa tulus parpadananta on

(cr30/tribun-medan.com)