Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Restorative Justice

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Konsep pemidanaan yang diterapkan selama ini terhadap penyalahguna, pecandu dan korban narkotika belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hukuman penjara masih menjadi yang utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM RI, per tanggal 17 April 2022, mencatat jumlah total penghuni Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia setengahnya merupakan tahanan narkotika atau sebanyak 116.117 orang merupakan penyalahguna narkoba dari 272.332 orang.

Angka yang sangat miris dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Restorative Justice (RJ) sebagai konsep pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat sebagai pola pemikiran hukum pidana modern.

Konsep ini berkembang sebagai respons dari adanya pendekatan retributif justice dan criminal justice system yang dirasa kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat. Konsep restorative justice, atau keadilan restoratif dalam Bahasa Indonesia, telah terakomodasi dalam hukum nasional (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pengaturan soal pendekatan RJ dalam menangani tindak pidana, kini juga dapat ditemukan dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Polri No. 08 Tahun 2021.

Secara umum, praktik penggunaan pendekatan RJ dilakukan dengan mempertemukan antara pelaku dengan korban untuk kemudian bersepakat terjadi pemaafan dan besaran ganti rugi bagi korban untuk memulihkan pada keadaan semula.

Namun, apa jadinya ketika pendekatan RJ ini dihadapkan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang hakikatnya adalah sebuah victimless crime? Norma dasar yang paling tinggi dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun, rehabilitasi tersebut bukan merupakan bentuk dari adanya pendekatan restorative justice.

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum

Secara substansi hukumnya, telah terdapat pengaturan yang menempatkan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial.

Hal itu, termaktub dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mewajibkan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi medis atau sosial.

Juga terdapat di Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman No 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Kemudian, Peraturan Polri No 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Narkotika termasuk satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ).