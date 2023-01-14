Liga Italia
PREDIKSI Skor Lecce Vs AC Milan, Rossoneri Diunggulkan, Misi Kejar Napoli dan Menjauh dari Juve
Duel antara Lecce vs AC Milan dijadwalkan digelar di Stadio Comunale Via del Mare, Italia pada Minggu, (15/1/2023) pukul 00.00 WIB.
TRIBUN-MEDAN.com - AC Milan dijadwalkan bentrok kontra Lecce dalam laga lanjutan Lga Italia pekan ke-18, Minggu (15/1/2023) dini hari WIB.
Duel antara Lecce vs AC Milan dijadwalkan digelar di Stadio Comunale Via del Mare, Italia pada Minggu, (15/1/2023) pukul 00.00 WIB.
Media ternama seperti The Hard Tackle dan Sports Mole memprediksi Rossoneri akan memenangkan laga tersebut.
Sedangakan Sportskeeda memprediksi laga antara Lecce vs AC Milan akan berakhir dengan imbang.
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Prediksi Skor
- Lecce 2-2 AC Milan (Sportskeeda)
- Lecce 0-2 AC Milan (Sports Mole)
- Lecce 0-1 AC Milan (The Hard Tackle)
Preview Laga
Pada giornata ke-18 Liga Italia ini AC Milan tentu ingin kembali ke jalur kemenangan.
Pasalnya, AC Milan juga berupaya mempertahankan gelar Scudetto dengan bersaing di posisi tiga besar bersama Napoli dan Juventus yang berselisih tujuh poin.
Namun, Rossoneri nampaknya harus bekerja sedikit keras jika ingin mengamankan poin secara maksimal.
Pada pekan sebelumnya, Milan gagal mengalahkan AS Roma di San Siro.
Sempat unggul 2-0 lewat Pierre Kalulu dan Tommaso Pobega, Milan harus puas dengan hasil imbang 2-2 setelah kebobolan di menit 87' dan 93'.
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Prediksi Skor Lecce vs AC Milan
Live Streaming Lecce VS AC Milan
Lecce vs AC Milan
Liga Italia
AC Milan
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