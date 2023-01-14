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Liga Italia

PREDIKSI Skor Lecce Vs AC Milan, Rossoneri Diunggulkan, Misi Kejar Napoli dan Menjauh dari Juve

Duel antara Lecce vs AC Milan dijadwalkan digelar di Stadio Comunale Via del Mare, Italia pada Minggu, (15/1/2023) pukul 00.00 WIB.

Editor: Ilham Fazrir Harahap
zoom-inlihat foto PREDIKSI Skor Lecce Vs AC Milan, Rossoneri Diunggulkan, Misi Kejar Napoli dan Menjauh dari Juve
Twitter/AC Milan
Media ternama seperti The Hard Tackle dan Sports Mole memprediksi AC Milan akan memenangkan laga melawan Lecce di Liga Italia 2022-2023 

TRIBUN-MEDAN.com - AC Milan dijadwalkan bentrok kontra Lecce dalam laga lanjutan Lga Italia pekan ke-18, Minggu (15/1/2023) dini hari WIB.

Duel antara Lecce vs AC Milan dijadwalkan digelar di Stadio Comunale Via del Mare, Italia pada Minggu, (15/1/2023) pukul 00.00 WIB.

Media ternama seperti The Hard Tackle dan Sports Mole memprediksi Rossoneri akan memenangkan laga tersebut.

Sedangakan Sportskeeda memprediksi laga antara Lecce vs AC Milan akan berakhir dengan imbang.

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Prediksi Skor

- Lecce 2-2 AC Milan (Sportskeeda)

- Lecce 0-2 AC Milan (Sports Mole)

- Lecce 0-1 AC Milan (The Hard Tackle)

Preview Laga

Pada giornata ke-18 Liga Italia ini AC Milan tentu ingin kembali ke jalur kemenangan.

Pasalnya, AC Milan juga berupaya mempertahankan gelar Scudetto dengan bersaing di posisi tiga besar bersama Napoli dan Juventus yang berselisih tujuh poin.

Namun, Rossoneri nampaknya harus bekerja sedikit keras jika ingin mengamankan poin secara maksimal.

Pada pekan sebelumnya, Milan gagal mengalahkan AS Roma di San Siro.

Sempat unggul 2-0 lewat Pierre Kalulu dan Tommaso Pobega, Milan harus puas dengan hasil imbang 2-2 setelah kebobolan di menit 87' dan 93'.

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Sumber: Tribunnews
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