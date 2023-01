SIARAN LANGSUNG Live Streaming PSM Makassar Vs PSS Sleman Live Liga 1, Ini Link Nonton Online via HP

TRIBUN JABAR/DENI DENASWARA

Jadwal Liga 1 PSM Makassar Vs PSS Sleman, Prediksi Skor, Head to Head rekor pertemuan, Susunan Pemain Live Vidio.com nonton onlien live streaming. PEMANASAN : Pemain PSM Makassar melakukan pemanasan sebelum menerima latihan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jawa Tengah, Minggu (11/12). PSM Makassar akan bertanding lawan Bhyangkara FC pada pertandingan Liga 1 tahun 2022. Prediksi skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar berakhir imbang dengan skor 1-1 di pekan ke-14 Liga 1,Senin (12/12/2022) pukul 15.15 WIB.