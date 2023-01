Indra Bekti Kini Sudah Bisa Duduk dan Belajar Berjalan, Dokter Puji Perkembangan Sang Presenter

TRIBUN-MEDAN.com - Indra Bekti kini sudah bisa duduk dan belajar berjalan.

Perkembangan kesehatan sang presenter pun mendapat pujian dari dokter yang merawatnya.

Kondisi Indra Bekti kini semakin membaik pasca operasi pendarahan otak.

Indra Bekti dikunjungi kalangan artis selama usai operasi pendarahan otak. Indra Bekti sempat viral lantaran sang istri membuka donasi. (HO)

Indra Bekti sudah mulai belajar berjalan meski harus dipapah oleh orang lain.

Hal itu seperti yang terlihat dalam video yang diunggah Indy Barends pada Instagram, @indybarends, Sabtu (14/1/2023).

Dalam video itu nampak Indra Bekti yang sudah bisa duduk dan belajar berjalan.

Indy Barends juga terlihat bahagia melihat perkembangan sang sahabat.

"Kok bisa duduk, cepet banget," kata Indy Barends.

Melalui tayangan itu, Indy juga membagikan momen Bekti yang belajar berjalan dipapah oleh petugas medis.

Meski tampak dalam keadaan lemas, Bekti berusaha melangkahkan kakinya sedikit demi sedikit.

Indy Barends terdengarmenyemangati Bekti yang tengah belajar berjalan.

Kedua putri Indra Bekti menjenguk sang ayah. (Instagram @dhilla_jelita.)

"Yeay Bekti keren banget, keren banget. You can do it," kata Indy.

Menurut penuturan dokter, perkembangan Bekti termasuk membaik dengan pesat.

"Dokter kemajuannya lumayan ya, dok?" tanya Indy Barends ke dokter yang merawat Bekti.