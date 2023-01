Link Live Streaming Newcastle United Vs Fulham Liga Inggris, Prediksi Skor, Peluang Geser Man United

Ben Stanstall/AFP

Jadwal Liga Inggris Hari Ini Newcastle Vs Fulham, Prediksi Skor, H2H dan Line Up, Link Nonton Bola. Pemain Arsenal asal Inggris, Bukayo Saka (Tengah) menyilangkan bola melewati bek Newcastle United Kieran Trippier (kanan) selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Arsenal dan Newcastle United di Stadion Emirates di London pada 3 Januari 2023. Hasil akhir Arsenal vs Newcastle United pada pekan ke-19 Liga Inggris dimana kedua tim harus puas berbagi angka, Rabu (4/1/2023) dini hari.