LIVE Streaming Newcastle Vs Fulham Liga Inggris, Posisi Manchester United Terancam,Link Nonton di HP

Jadwal Liga Inggris Hari Ini Newcastle Vs Fulham, Prediksi Skor, H2H dan Line Up, Link Nonton Bola malam ini. Laga sebelumnya, Gol telat junior Lionel Messi, Alejandro Garnacho bawa Manchester United raih tiga poin di kandang Fulham dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu (13/11/2022)

TRIBUN-MEDAN.COM - Newcastle United bertarung melawan Fulham pada lanjutan Liga Inggris, Minggu (15/1/2023).

Inilah jadwal Liga Primer Inggris hari ini, Newcastle vs Fulham, Minggu 15 Januari 2023 kick off pukul 21.00 WIB.

Laga Newcastle United Vs Fulham akan berlangsung di Stadion St James Park.

Duel Newcastle vs Fulham diprediksi berlangsung seru, pasalnya kedua tim tengah bermain bagus.

Jika Newcastle United menang maka akan menggeser posisi Manchester United dari peringkat 3 klasemen Liga Inggris.

Sementara itu, jika Fulham menang maka akan menggeser posisi Tottenham Hotspur dari peringkat 5 klasemen Liga Inggris.

Berikut prediksi skor, rekor head to head pertemuan dan line up pemain Newcastle vs Fulham.

Untuk link nonton bola Newcastle vs Fulham tersaji pada akhir artikel ini.

Skuad Newcastle akan berusaha kembali ke jalur kemenangan di Liga Premier saat perebutan kualifikasi Liga Champions.

The Magpies menyambut Fulham di St James Park setelah ditahan imbang tanpa gol dalam dua pertandingan liga terakhir mereka melawan Leeds dan Arsenal.

Jika tak mampu mengamankan tiga poin akan menghambat peluang empat besar Newcastle.

Sementara dua tim lain Manchester United dan Tottenham akan berjuang keras untuk mengisi tempat di belakang Arsenal dan Man City.

Fulham melakukan perjalanan panjang ke utara kurang dari 72 jam setelah mengalahkan rival lokalnya Chelsea.

Untuk mengamankan empat kemenangan Liga Premier berturut-turut pertama kalinya dalam sejarah mereka.