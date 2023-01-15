Liga Inggris
NONTON Live Streaming Chelsea Vs Crystal Palace, Tak Tayang di SCTV, Akses di Sini Linknya via HP
Keseruan laga Chelsea vs Crystal Palace dihelat di Stamford Bridge, tak disiarkan SCTV tapi tayang via live streaming TV Online.
TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Chelsea vs Crystal Palace Liga Inggris, Minggu (15/1/2023) malam.
Duel Chelsea kontra Crystal Palace akan dilangsungkan pada Minggu (15/1/2023) pukul 21.00 WIB.
Keseruan laga Chelsea vs Crystal Palace dihelat di Stamford Bridge, tak disiarkan SCTV tapi tayang via live streaming TV Online.
Link nonton live streaming Chelsea vs Crystal Palace bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.
Dibawah nahkoda Graham Potter, Chelsea belum bisa menemukan jati dirinya.
Pasalnya The Blues (Chelsea) sendiri sekarang menempati posisi ke-10 dan hanya mengemas 25 poin.
Kekalahan kontra Fulham menjadi bukti bahwa The Blues harus bangkit kembali di pertandingan melawan Crystal Palace.
Oleh karena itu The Blues diprediksi akan memenangkan laga kontra Crystal Palace dihadapan pendukungnya sendiri.
Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace
SportsMole: Chelsea 2-1 Crystal Palace
90min: Chelsea 2-1 Crystal Palace
Sportskeeda: Chelsea 2-1 Crystal Palace
Footballgroundguide: Chelsea 2-1 Crystal Palace
Bursa prediksi serempak memilih laga Chelsea vs Crystal Palace berakhir dengan skor 2-1.
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Streaming Chelsea vs Crystal Palace
Chelsea vs Crystal Palace
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