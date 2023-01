BPS Sebut Banyak Orang Miskin di Sumut Tinggal di Perkotaan

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Badan Pusat Statitik (BPS) Sumut mencatat jumlah orang miskin yang tinggal di perkotaan cukup banya.

Berdasarkan data persentase penduduk miskin ada September 2022, jumlah orang miskin di perkotaan sebesat 8,63 persen.

Sementara itu, jumlah orang miskin di pedesaan sebesar 7,96 persen.

Menurut catatan BPS Sumut, memang angka kemiskinan di Sumut mengalami penurunan dari 8,42 persen pada Maret 2022, menjadi 8,33 persen pada September 2022.

Angka kemiskinan ini setara dengan 1,26 juta jiwa pada September 2022, atau berkurang sekitar 6,1 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.

"Angka kemiskinan masih didominasi daerah perkotaan sebesar 8,63 persen dan daerah perdesaan sebesar 7,96 persen. Meskipun begitu, keduanya sama-sama mengalami penurunan," ungkap Ketua Tim Statistik Sosial BPS Sumut, Azantaro, SE, MSi, Senin (16/1/2023).

Ia mengungkapkan, menurut Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2022, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.262,09 ribu jiwa, atau sebesar 8,33 persen terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2021, yang mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.273,07 ribu jiwa atau sebesar 8,49 persen.

"Ini terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 10,98 ribu jiwa pada periode September 2021 sampai September 2022, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,16 poin, " katanya.

Azantaro juga menyampaikan, garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor harga pasar komoditi yang dibeli dan dikonsumsi, yang cenderung naik dari waktu ke waktu, sehingga garis kemiskinan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

"Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada September 2022 garis kemiskinan di Sumut sebesar Rp592.025 per kapita per bulan, " katanya.

Dijelaskannya, untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp615.227 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp563.783 per kapita per bulan.

Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Maret 2022 yaitu Rp 561.004 per kapita per bulan, maka garis kemiskinan Sumut naik sebesar 5,53 persen.

"Garis kemiskinan di daerah perkotaan naik 5,49 persen dan garis kemiskinan di perdesaan juga naik sebesar 5,54 persen, " imbuhnya.