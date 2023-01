Viral Aksi Tidak Terpuji Richarlison Toyor Kepala Kiper Arsenal Aaron Ramsdale di Derbi London Utara

TRIBUN-MEDAN.COM - Hasil Liga Inggris duel derbi London Utara, Arsenal mempermalukan Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2022-2023, Senin (16/1/2023).

Kemenangan Arsenal ini, memutuskan kutukan yang sudah berusia 8 tahun, sekaligus membuat The Gunners kokoh di puncak klasemen Liga Inggris.

Arsenal dan Tottenham Hotspur bertemu dalam laga bertajuk Derbi London Utara pada matchday ke-20 Liga Inggris 2022-2023 di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu (15/1/2023) waktu setempat atau malam hari WIB.

Namun, sebuah aksi tidak terpuji dilakukan penyerang Tottenham Hotspur, Richarlison, dalam duel bertajuk Derbi London Utara melawan Arsenal.

Richarlison tak mampu menyumbang gol saat Tottenham Hotspur tumbang 0-2 dari Arsenal di kandang, Minggu (15/1/2023).

Bahkan juru gedor timnas Brasil itu hanya melepaskan satu tembakan pada laga pekan ke-20 Liga Inggris 2022-2023 tersebut.

Baca juga: Prediksi Skor Persita vs Persebaya di Liga 1, Bajul Ijo Bawa 4 Pemain Baru Lawan Pendekar Cisadane

Alih-alih tampil mengesankan, Richarlison malah terlibat konfrontasi dengan kiper The Gunners, Aaron Ramsdale.

Kedua pemain terlihat berseteru usai wasit meniupkan peluit tanda akhir pertandingan.

Perseteruan ditutup dengan Richarlison mendorong kepala Ramsdale.

Insiden tersebut sempat memuncaki daftar trending dunia.

Beberapa netizen berharap Federasi Sepak Bola Inggris (FA) mengambil sikap atas tindakan Richarlison.

"FA, kami sangat menantikan pernyataan Anda tentang hukuman untuk Richarlison," tulis seorang warganet.

Spurs fan boots Arsenal ‘keeper Ramsdale at the end of the game. Mental! #TOTARS pic.twitter.com/wZvvyE0isV

— John B (@johnboybeattie) January 15, 2023

.@FA we eagerly await the your statement regarding Richarlison’s impeding ban pic.twitter.com/HaKiaLfply