Disbudporapar Kabupaten Karo Luncurkan Kalender Event 2023, Banyak Event Baru Bakal Digelar

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Karo, meluncurkan kalender event tahun 2023.

Diketahui, kalender event ini merupakan jadwal rangkaian acara yang sebagian besarnya ditujukan untuk mendongkrak pariwisata di Kabupaten Karo.

Kepala Bidang Pariwisata Disbudporapar Kabupaten Karo, Indra Tarigan menjelaskan, untuk tahun ini ada sebanyak 15 event yang akan digelar.

Dirinya menjelaskan, seluruh event sudah ditentukan jadwal pelaksanaannya sehingga setiap bulannya selalu ada event yang bisa disaksikan oleh wisatawan yang datang ke Kabupaten Karo.

"Untuk tahun ini ada 15 event yang sudah kita susun di dalam kalender event tahun 2023. Kita lihat tahun ini lebih banyak eventnya dibandingkan dengan tahun lalu," ujar Indra, Selasa (17/1/2023).

Ketika ditanya apakah semua event yang ada ini merupakan program dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, ia mengaku seperti sebelumnya tahun ini event yang dibuat merupakan kolaborasi antara Pemkab dengan komunitas.

Indra menjelaskan, untuk event yang merupakan program pemerintah ada sebanyak lima kegiatan yang tergabung dari beberapa OPD.

"Ya seperti tahun lalu, ada event dari pemerintah dan ada juga dari komunitas yang juga kita dukung sehingga kita kolaborasi," ucapnya.

Diketahui, event yang merupakan program dari Pemkab Karo di antaranya Hari Jadi Kabupaten Karo, Festival Bunga dan Buah, Karo Music Camp, Lomba Pengolahan Makanan dari Dinas Ketahanan Pangan, serta Promosi Penangkaran Pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo.

"Jadi kita data OPD yang akan melaksanakan kegiatan, jadi setelah kita data kita kurasi dan kita masukkan ke kalender event kita," katanya.

Sementara, untuk 10 event lainnya yang datang dari berbagai komunitas di Kabupaten Karo juga sudah disusun ke dalam kalender event 2023.

Adapun event yang datang dari komunitas, seperti Festival Paralayang yang akan digelar di Desa Pengambatan tepatnya di bukit Gajah Bobok, kemudian Lingga Art and Culture Festival yang akan digelar di Desa Lingga, selanjutnya Sinabung Art Festival yang akan digelar di kawasan Danau Lau Kawar.

Selanjutnya, Sikulikap Chill and Camp II yang akan dilaksanakan di air terjun Sikulikap Berastagi, Liang Melas Trail and Run yang bakal digelar di Desa Pola Tebu, Siosar Culture and Camp II yang rencana digelar di kawasan Siosar.

Kemudian, Tour de Sinabung 8 yang merupakan kegiatan bersepeda dengan jalur mulai Berastagi hingga ke Danau Lau Kawar, Festival Kopi Karo yang akan digelar di Desa Cinta Rakyat, Pemilihan Putra-Putri Pariwisata yang digelar di Berastagi, serta Festival Seni Dokan Pesta Rakyat yang akan digelar di Desa Dokan, Kecamatan Merek.

