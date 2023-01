Bikin Gak Pede! Yuk Hempas Jerawat dan Noda Hitam dengan Clear & Glow 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memiliki wajah mulus, bersih, dan sehat adalah dambaan bagi semua orang baik wanita maupun pria. Bagi banyak orang, masalah wajah berjerawat sangatlah mengganggu penampilan dan membuat rasa percaya diri menurun, namun bagi sebagian orang juga menganggap jerawat dan bekas jerawat merupakan masalah yang sepele. Kulit wajah berjerawat merupakan kulit yang tidak sehat, selain itu jerawat juga bisa diakibatkan oleh hormon ataupun gaya hidup yang tidak sehat. Adapun penyebab lain yang menyebabkan wajah berjerawat yaitu faktor genetik, penggunaan kosmetik yang terus menerus, dan jerawat juga dapat muncul ketika stress.

Banyak cara untuk mendapatkan wajah yang mulus dan bersih dari jerawat membandal hingga bekas jerawat. Salah satu cara yang bisa dilakukan bisa memulai dengan menerapkan pola hidup sehat seperti memilih makanan yang tidak terlalu berminyak, makanan pedas, dan goreng-gorengan. Selain itu, menjaga kebersihan juga menjadi faktor pencegah timbulnya jerawat di wajah seperti membersihkan muka secara teratur, tidak memegang wajah saat tangan dalam keadaan kotor, dan mengganti sarung bantal secara teratur. Tidak hanya itu, menjaga kulit untuk bebas dari jerawat adalah dengan melakukan treatment ataupun rutin merawat kulit dengan bantuan skincare.

Ada berbagai treatment yang bisa dilakukan untuk menghilangkan jerawat dan bekas jerawat. Salah satunya adalah treatment Clear and Glow yang bisa dilakukan di klinik Derma Express Bandung. Clear and Glow merupakan treatment yang bermanfaat untuk menekan produksi minyak dan jerawat. Memiliki beberapa step pada saat proses treatment, Clear and Glow menjadi treatment yang dapat secara maksimal menghilangkan jerawat dan bekas jerawat sehingga sangat cocok untuk orang yang memiliki masalah wajah berjerawat. Rangkaian treatment yang dilakukan adalah Meso Acne, Meso Glow, Acne Laser, dan Oxygen Hydrating Therapy.

Tahap pertama dalam treatment Clear and Glow yaitu melakukan triple cleansing atau membersihkan wajah dengan produk yang dimiliki Derma Express, proses triple cleansing ini wajib dilakukan sebelum treatment dilakukan agar wajah bersih dari debu dan kotoran. Selanjutnya akan dilakukan Meso Acne dan Meso Glow, tahapan ini akan memasukan serum dengan injection ataupun menggunakan Meso Gun pada wajah yang berfungsi untuk membantu proses pemulihan permasalahan kulit. Kemudian proses selanjutnya akan dilakukan Acne Laser, proses ini menggunakan teknologi laser yang memiliki manfaat untuk menghilangkan jerawat meradang. Proses terakhir merupakan proses yang berfungsi untuk menengkan kulit wajah setelah treatment, yaitu Oxygen Hydrating Therapy.

Untuk mendapatkan kulit wajah bebas jerawat dengan treatment Clear and Glow, kamu bisa langsung mengunjungi klinik Derma Express Medan di Jl. T. Amir Hamzah No. 35a, Sei Agul, Kota Medan atau kamu bisa melakukan reservasi melalui WA Derma Express 081320008810. Informasi lebih lanjut kamu juga dapat mengunjungi website resmi derma-express.com atau Instagram @derma_express. Wujudkan impianmu memiliki kulit wajah bebas jerawat dan glowing maksimal dengan harga terjangkau di Derma Express. Cakep Terjangkau #DermaExpressAja.

