Deretan Destinasi Wisata Kepulauan Riau di Kawasan Wisata Terpadu Lagoi Bintan

TRIBUN-MEDAN.COM - Kawasan Wisata Lagoi Kabupaten Bintan tidak hanya memiliki Resort, pantai dan danau yang indah. Namun, kawasan ini juga memiliki wahana yang menarik, salah satunya kolam renang air asin terbesar di Asia Tenggara.

Kolam renang itu bernama Crystal Lagoon yang berada di Treasure Bay. Kolam renang ini memiliki ukuran sebesar 6,3 hektar. Kolam renang ini berbentuk seolah pantai, dengan pinggiran yang melandai.

Hanya saja, tidak berupa pasir pantai tapi bahan fiber putih yang terasa seperti pasir. Di kolam renang ini, Anda bisa menikmati rasa berenang di pantai tanpa takut ubur-ubur, ombak besar, dan air yang kotor. Semuanya dalam pengawasan petugas lifeguard yang selalu siaga.

Di sekeliling kolam renang terdapat alur untuk pejalan kaki untuk mengakomodasi pengunjung yang ingin berkeliling. Selain itu, anda juga bisa bermain kayak, paddle boarding, jet sky ataupun water sport lainnya disini.

"Tak hanya itu, pengunjung juga bisa berkeliling di area kolam renang dengan segway ataupun scooter yang disediakan," ucap Liaison Manager Treasure Bay Bintan, Anif, Kamis (5/01/2023) kemarin.

Selain berenang, pengunjung juga bisa memainkan berbagai macam wahana permainan air dan Adventur yang dapat memacu adrenalin, sehingga membuat pengalaman liburan jadi semakin menyenangkan.

Satu diantaranya yang pertama kolam renang, penyewaan fasilitas sepeda, skuter, Buggy. Sedangkan untuk wahana aktvitas di air juga ada, seperti Water Roller, Giant Stand Up Paddle, Bumper Boat, Family Pedal Boat.

Pengunjung juga bisa Tour di Mangrove bermain Sky Lantern dan Firecracker, rodeo bull, archery. Berikutnya, wahana Adventur seperti slip and slide, water sports park, Atv, music lounge dan lagoon kayak.

Selain itu, ada juga tempat bermain bagi anak-anak, seperti Slip and slide, prince moto, single paddle boat, indor playground, couple float. "Jadi banyak wahana yang bisa menjadi tempat bermain bagi pengunjung di Treasure Bay Bintan ini," jelasnya.

Suasana tempat Wisata Treasure Bay Bintan yang berada di Kawasan Wisata Lagoi Bintan.

Sementara itu untuk biaya masuk ke Treasure Bay Bintan, pihaknya menyediakan paket We can Ceria dengan biaya Rp 184 ribu/orang. "Sedangkan untuk tamu dibawah usia 4 tahun itu tidak dikenakan biaya," terangnya.

Paket We can Ceria dengan biaya Rp 184 ribu/orang ini sudah termasuk tiket masuk, berenang seputaran area Crystal Lagoon, Slip and Slide(sepuasnya), Rodeo Bull (sepuasnya), dan Mangrove Kayaking 20 menit yang tersedia dari jam 09.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib disetiap jamnya.

"Jadi bagi pengunjung yang ingin berlibur di Treasure Bay Bintan sepuasnya silahkan datang dari pukul 09.00Wib. Soalnya jam operasional kita dari pukul 09.00 Wib sampai jam 18.00 Wib," jelasnya.

Setelah bermain, apabila wisatawan capek dan lapar, wisatawan juga bisa membeli makanan dari banyak counter yang tersedia. "Atau bisa juga langsung bersantap di Beach bar yang ada disini," jelasnya.

Kawasan Treasure Bay Bintan tidak ada menyediakan untuk penginapan bagi pengunjung. Sebab Treasure Bay Bintan fokus untuk wahana permainan. Meskipun demikian, Wisatawan tidak perlu Kawatir, karena di Kawasan Wisata Lagoi banyak tempat penginapan skala Internasional.