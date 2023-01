Jelang Perayaan Imlek, Penjualan Parcel Buah di Medan Meningkat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Tiga hari jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2023, penjualan parsel buah-buahan khas Imlek di Kota Medan mengalami peningkatan, Kamis (19/1/2022).

"Penjualan buah saat Imlek tahun ini lumayan bagus jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apalagi saat ini saya juga berjualan secara online jadi sangat membantu banget sih," ujar Albert penjual buah di Jalan Pukat VIII Kota Medan, Kepada Tribun Medan, Kamis (19/1/2023).

Dikatakannya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan parsel miliknya meningkat hingga 10 persen.

"Kalau dari tahun lalu peningkatannya 10 persen, karena tahun lalu sudah banyak yang merayakan Imlek walaupun pandemi," ucapnya.

Dia mengungkapkan, dalam sehari tokonya mampu menjual 20 hingga 30 kotak parsel buah-buahan dengan ukuran dan buah yang berbeda-beda.

"Gak tentu sih penjualannya tapi bisa diperkirakan 20 sampai 30 kota parsel per harinya," sebutnya.

Baca juga: Sambut Imlek Dengan Keceriaan, Delipark Hadirkan Dekorasi Menarik Hingga Pertunjukan Barongsai

Pada tahun ini, Albert hanya menjual tiga macam buah yang dikemas dalam bentuk parsel atau hampers seperti jeruk mandarin, apel fuji dan buah pear.

"Kita cuma jual tiga buah saja, yaitu ada jeruk mandarin, apel fuji sama pear dengan ukuran yang berbeda ada satu kotak 40 buah, 20, 16, 15, dan 7," imbuhnya.

Adapun harga yang ditawarkanny cukup murah dan beragam, yakni mulai dari Rp 200 ribu per kotak hingga Rp 230 per kotak.

"Harga jeruk Rp 200 ribu per kotak, pear Rp 210 per kotak dan apel fuji Rp 230 ribu per kotak," pungkasnya

(cr10/tribun-medan.com)