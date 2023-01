TRIBUN-MEDAN.COM - Lagu Aceh Teubayang-bayang merupakan sebuah lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh penyanyi asal Aceh bernama Rialdoni.

Lagu Aceh Teubayang-bayang ini dirilis pada tahun 2018 lalu bersamaan dengan video klipnya yang diunggah di kanal YouTube RIALDONI Official.

Jika diamati lirik demi lirik, Lagu Aceh Teubayang-bayang ini bercerita tentang seorang pria yang merindukan kekasihnya

Karena kerinduannya tersebut, ia selalu teringat dan terbayang-bayang akan wajah sang kekasih.

Lirik lagu Aceh Teubayang-bayang

Rindu lam haten sareung lam jantong

Ji teuka rihoen hate lon keu gata

Teuingat-ingat

Teubayang-bayang

Wajah gata dinda

Oh oh

Teuingat-ingat

Teubayang-bayang

Wajah gata dinda

Oh oh

Hai bungong meulu

Hate lon rindu

Sabe keu gata

Oh oh oh

Hai bungong keumang

Sabe teubayang

Di lon keu gata

Rindu lam haten sareung lam jantong

Ji teuka rihon hate lon keu gata

Teuingat-ingat

Teubayang-bayang

Wajah gata dinda

Oh oh

Teuingat-ingat

Teubayang-bayang

Wajah gata dinda

Oh oh

Hai bungong meulu

Hate lon rindu

Sabe keu gata

Oh oh oh

Hai bungong keumang

Sabe teubayang

Di lon keu gata

Oh oh

Hai bungong meulu

Hate lon rindu

Sabe keu gata

Oh oh oh

Hai bungong keumang

Sabe teubayang

Di lon keu gata

Sabe teubayang

Di lon keu gata

