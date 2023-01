Prediksi Line up PSG vs Bayern Munchen di Liga Champions, Neymar - Lionel Messi Diandalkan Galtier

- Preview PSG vs Bayern Munchen Liga Champions Babak 16 Besar

TRIBUN-MEDAN.com - Satu di antara duel paling ditunggu di Liga Champions yakni pertarungan antara Paris Saint-Germain (PSG) vs Bayern Munchen.

Striker Neymar - Lionel Messi masih jadi andalan PSG.

Liga Champions akan digelar kembali dengan menampilkan duel-duel seru sejumlah klub elit.

Simak jadwal Liga Champions yang bakal memasuki babak 16 besar.

Di antara laga menarik yang layak ditonton yakni big match Paris Saint-Germain (PSG) vs Bayern Munchen.

Simak selengkapnya jadwal Liga Champions:

Menurut jadwal, Paris Saint-Germain (PSG) akan menjamu Bayern Munchen pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions (UCL) 2022/23.

Leng pertama UCL antara PSG vs Bayern tersebut akan berlangsung di Stadion Parc des Princes, Rabu 15 Februari 2023, pukul 03.00 WIB.

Menjelang pertandingan tersebut, prediksi melihat bahwa kedua tim akan turun dengan starting line up terbaiknya, dengan misi memetik kemenangan.

PSG dan Bayern merupakan dua dari total 16 klub yang lolos pada fase knock out Liga Champions 2022/23.

Adapun 14 klub lainya yang juga lolos, yakni AC Milan, Tottenham Hotspur, Club Brugge, Benfica, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Napoli, RB Leipzig, Manchester City, Inter Milan, dan FC Porto.

Mereka juga akan bertanding pada bulan Februari, setelah pertandingan Paris Saint-Germain melawan Bayern Munchen.

