Babak Pertama Bali United vs PSM Makassar, Eber Bessa Jebol Gawang PSM di Menit 27, Skor 1-0.

Madura United vs Persib di Liga 1, Jumat (20/1/2023). Ciro Alves dan David Da Silva main.

Pertandingan pertama Bali United vs PSM Makassar. Skor sementara di babak pertama 1-0 melalui gol Eber Bessa di menit 27.

Laga Madura United vs Persib Bandung mulai jam 18.30 WIB.

Persib Bandung akan hadapi Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Jumat (20/1/2023) besok malam.

Pelatih Persib Bandung, Luis Milla menyebut calon lawan pada laga pekan 19 Liga 1 2022 ini cukup bagus.

"Madura United merupakan salah satu tim besar, kita lihat di klasemen Madura ada di atas," kata Luis Milla, Kamis (19/1/2023).

Madura United saat ini berada di posisi dua klasemen sementara dengan 36 poin, selisih satu poin dengan PSM Makassar yang ada di puncak klasemen. Sementara Persib di posisi lima dengan raihan 33 poin

Catatan lain, Madura United bisa kandaskan Persib Bandung 1-3 di putaran pertama lalu. Namun saat itu Persib Bandung masih dilatih Robert Rene Albert.

"Kita tahu bagaimana kualitas tim Madura United. Mereka dihuni pemain asing yang mempunyai rekor tinggi," kata Luis Milla.

"Setelah lima bulan saya kerja di sini, tentunya satu kebanggaan bertemu dengan tim yang memang mempunyai level yang bagus," tambahnya.

Satu yang menjadi catatan Luis Milla adalah, Madura United dinilainya memiliki kecepatan dalam transisi.

"Memang secara analisa kami, Madura mempunya transisi sengat cepat, terutama di sayap, tentunya kami coba mengantisipasi itu," ucapnya.