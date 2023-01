PREDIKSI Big Match Arsenal Vs Man United, Lengkap Susunan Pemain, Skor, H2H, Update Kondisi Tim

Link Streaming Big Match Arsenal vs Manchester United Liga Inggris 2022-2023, Minggu (22/1/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut prediksi big match antara Arsenal vs Manchester United, lengkap susunan pemain, skor, head to head hingga update kondisi skuat kedua tim.

Arsenal dan Manchester United berduel di Liga Inggris pekan ke-21 ini beraroma balas dendam.

Pertandingan Arsenal vs Man United dijadwalkan pada Minggu malam 22 Januari 2023, kick off pukul 23.30 WIB. Siaran Langsung Arsenal vs Manchester United tayang di Channel TV SCTV.

Adapun Live Streaming Liga Inggris antara Arsenal vs Manchester United dapat diakses via laman Vidio.

Laga ini jadi ajang balas dendam The Gunners terhadap tim asuhan Erik ten Hag yang telah mengalahkan mereka di pertemuan pertama di Old Trafford.

Man United sejauh ini menjadi satu-satunya tim Liga Inggris yang mengalahkan Arsenal.

Namun kini dengan serentetan performa impresif Arsenal, tim asuhan Mikel Arteta memiliki peluang untuk ganti mengalahkan MU di Emirates Stadium.

Tiga poin penting

Arsenal mengusung misi tiga poin agar bisa memperlebar jarak poin dari Manchester City dan juga kejaran Man United yang kini berada di peringkat ketiga Klasemen Liga Inggris.

Bila menang atas setan merah, Arsenal bisa membuat jarak 11 poin dari MU. Sementara Man United jika menang tentu akan tetap menempel ketat Manchester City.

Stats MU dan Arsenal

Walau sama-sama sedang dalam tren positif, Arsenal dan MU akan melakoni pertandingan pekan 21 dengan modal hasil berbeda di laga pekan sebelumnya.

Arsenal mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0 sedangkan MU gagal menang atas Crystal Palace meski sempat unggul hingga menit akhir.

Namun ada catatan menarik soal pertemuan terakhir antara Manchester United dan Arsenal.