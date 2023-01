Sedang Berlangsung Live Streaming Man City vs Wolves Liga Inggris, Akses Link Nonton via HP di Sini

Duel Seru Manchester City vs Wolverhampton: Prediksi Skor, Head to Head, Link Live Streaming Malam Ini. Striker Manchester City Erling Haaland (Tengah) bersaing dengan bek Southampton Mohammed Salisu (kanan) selama pertandingan sepak bola perempat final Piala Liga Inggris antara Southampton dan Manchester City di Stadion St Mary di Southampton, Inggris selatan pada 11 Januari 2023.

TRIBUN-MEDAN.COM - Manchester City melawan Wolverhampton Wanderers di laga lanjutan Liga Inggris musim 2022/2023 malam ini, Minggu (22/1/2023).

Pertandingan Manchester City vs Wolves akan berlangsung di Etihad Stadium pukul 21.00 WIB.

Manchester City membutuhkan tiga poin kemenangan untuk mengejar Arsenal yang saat ini berada di puncak klasemen sementara Liga Premiere Inggris.

Sementara itu, Wolves butuh tiga poin untuk menjauh dari zona degradasi.

Laga Manchester City vs Wolverhampton juga akan Live di Champions TV Vidio.com.

Baca juga: Erick Thohir Jabat Ketum PSSI, Exco PSSI bakal Kurang Tidur, Nyalon Sudah Minta Izin Presiden Jokowi

Berikut prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming Manchester City vs Wolverhampton.

Prediksi Skor Manchester City vs Wolverhampton

Manchester City kini berada di peringkat kedua dengan 42 poin.

Sementara itu lawannya malam ini, Wolverhampton Wanderers masih bertengger di peringkat 17 dengan 17 poin.

Secara peringkat maupun jumlah poin, Manchester City sangat unggul dibandingkan dengan Wolverhampton Wanderers.

Sports Mole memprediksi Manchester City 3-1 Wolverhampton Wanderers

SportsMole : Manchester City 3-1 Wolverhampton

Head to Head Manchester City vs Wolverhampton



Secarahrad to head, Manchester City lebih unggul ketimbang Wolverhampton.

Lima pertemuan terakhir, City selalu menang dan Wolverhampton sebaliknya selalu kalah lawan City.