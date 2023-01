Contoh Penulisan Surat Kuasa Take Over Kredit, Materi Belajar Bahasa Indonesia

Contoh Penulisan Surat Kuasa Take Over Kredit

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Contoh Penulisan Surat Kuasa Take Over Kredit akan dibahas pada materi belajar Bahasa Indonesia berikut ini.

Contoh surat kuasa take over kredit kendaraan, cara pembuatan, dan strukturnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini. Contoh surat yang akan dibahas akan fokus pada surat kuasa perjanjian over kredit untuk melanjutkan kredit mobil dan motor pribadi yang belum dibayar.

Biasanya, Surat Kuasa seperti ini digunakan oleh seseorang untuk membeli kendaraan bekas yang memiliki sisa kredit saat disewakan, dan dimaksudkan untuk berfungsi sebagai kontrak dan untuk menyatakan bahwa calon pembeli kendaraan menerima tanggung jawab dalam bentuk dari angsuran bulanan.

Untuk mengetahui apa itu surat kuasa, apa saja struktur dan kalimatnya, serta apa saja yang harus diperhatikan, jawabannya bisa Anda temukan pada uraian berikut ini tentang contoh surat kuasa yang menyatakan kendaraan sebagai kredit: Di bawah.

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Julia Adawiyah Rahma

NIK : 6405430101900001

Tempat / Tanggal Lahir : Suka Mundur, 05 Februari 1990

Alamat : JL. Hidup Berkah Suka Mandiri RT.04 Kelurahan Damai Indah Kecamatan Penuh Ridho Kabupaten Suka Mundur

Telah menyerahkan tanggung jawab angsuran berupa :

Motor Type : D’Tracker 250 cc Warna Orange Putih

Nomor Polisi : DD 1111 YY

Kepada saudara :