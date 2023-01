Line-up dan Prediksi Skor Persebaya Vs Bhayangkara FC, Live Indosiar Liga 1 Hari Ini Jam 16.00 WIB

TRIBUN NETWORK /DENI DENASWARA

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC, Modal Apik akan Bawa Bajol Ijo Menang Telak. Link Live Streaming Persebaya vs Bhayangkara FC. Silvio Junior dan pemain Persebaya Surabaya melakukan selebrasi usai membobol gawang Persija Jakarta pada Liga 1 2022-2023 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (16/12/2022). Duel Persija vs Persebaya berakhir 1-1.