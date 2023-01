Puisi: Pengertian, Ciri-ciri dan Jenis, Materi Belajar Bahasa Indonesia Kelas 8

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Pengertian puisi, Ciri-ciri puisi, dan jenis puisi akan dibahas pada materi belajar Bahasa Indonesia kelas 8 berikut ini.

Pengertian Puisi

Puisi adalah tulisan atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi dapat mengungkapkan berbagai emosi, mulai dari kerinduan kepada Sang Pencipta, hingga kegelisahan, hingga peninggian, yang diungkapkan dalam bahasa yang indah.

Puisi adalah bentuk sastra yang populer karena diungkapkan dalam bahasa yang indah dan bersifat imajinatif. Puisi sering dianggap sebagai rangkaian kata yang menggambarkan perasaan seorang penulis atau penyair. Pesan yang ingin disampaikan penyair tersusun dari kata-kata indah yang berbeda dengan bahasa sehari-hari.

Dalam sebuah karya puisi, makna sangatlah penting. Seindah apapun sebuah kata, tidak ada artinya jika maknanya tidak tersampaikan. Oleh karena itu, untuk lebih memahami makna puisi, perlu diketahui berbagai jenis puisi.

Ciri-ciri Puisi

Nah, ketika Anda ingin membuat sebuah puisi, Anda perlu mengetahui beberapa ciri puisi berikut ini:

Menggunakan pilihan kata yang indah Penggunaan diksi yang memperhatikan rima dan sajak Terdiri dari bait dan baris Menggunakan majas yang bermakna kias Memiliki amanat yang dapat dijadikan pelajaran bagi pembaca

Jenis Puisi

Puisi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti puisi epik, puisi lirik, dan puisi naratif, tergantung pada cara penyair mengungkapkan pemikirannya. Nah, simak penjelasannya.

1. Puisi Naratif

Puisi naratif menceritakan kisah atau penjelasan penyair. Puisi-puisi ini terdiri dari dua jenis: balada dan roman.

Balada

Sebuah puisi yang menceritakan kisah seorang pria hebat atau idola. Contohnya adalah Ballad of Lovers and Blues for Bonnie karya WS Rendra.

Romansa