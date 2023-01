Usai Perayaan Imlek, Harga Sejumlah Komoditas Pangan di Kota Medan Naik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah komoditas pangan di Sumatera Utara, usai perayaan tahun baru Imlek 2023, tercatat mengalami lonjakan harga.

Adapun sejumlah komoditas yang mengalami lonjakan harga adalah cabai merah keriting, daging sapi murni, udang laut segar dan ikan gembung.

"Harga komoditas yang mengalami kenaikan cabai merah keriting, daging sapi murni, udang laut segar dan ikan gembung," ujar Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Barang Pokok Harga dan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Iskandar Zulkarnaen kepada Tribun Medan, Rabu (25/1/2023).

Saat ini rata-rata harga cabai merah keriting di sejumlah pasar tradisional Kota Medan dipatok Rp 38 ribu per kilogram, sedangkan daging sapi murni Rp 135 ribu per kilogram.

Harga tersebut naik jika dibandingkan dengan harga sebelum perayaan tahun baru Imlek pada Jumat (20/1/2023).

Dikatakan Iskandar, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut disebabkan karena persediaan yang terbatas.

"Adapun salah satu penyebab dari kenaikan harga tersebut dikarenakan stok yang sedikit," ucapnya

Sementara itu untuk harga tempe, bawang merah dan ayam boiler saat ini mengalami penurunan harga.

"Kemudian komoditas yang mengalami penurunan adalah tempe dengan harga Rp 14 ribu per kilogram, bawang merah Rp 32 ribu per kilogram dan ayam boiler Rp 27 ribu per kilogram," Pungkasnya

(cr10/tribun-medan.com)