HASIL Lengkap Bola Tadi Malam, Manchester United OTW ke Final, Barcelona Menang Tipis

Striker Belanda Manchester United Wout Weghorst (tengah) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol kedua tendangan selama pertandingan sepak bola leg pertama semifinal Piala Liga Inggris antara Nottingham Forest dan Manchester United, di stadion The City Ground, di Nottingham, Inggris tengah , pada 25 Januari 2023. (Darren Staples/AFP)

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil pertandingan sepak bola tadi malam , Rabu (25/1/2023) hingga Kamis (26/1/2023) dini hari WIB, Manchester United pesta gol ke gawang Notthingham Forest, sementara Barcelona menang tipis.

Beralih ke ajang Piala Liga Inggris atau Carabao Cup, Manchester United berhasil mempercundangi tuan rumah Nottingham Forest.

Kemenangan Manchester United di leg pertama itu, membuat pasukan Erik ten Hag on the way (OTW) ke partai final.

Apalagi di leg kedua akan bermain di markas Man United di Old Trafford.

Laga leg pertama semifinal Carabao Cup Nottingham vs Manchester United berakhir dengan skor 0-3.

Gol dicetak oleh Marcus Rashford (6'), Wout Weghorst (45') dan Bruno Fernandes (89').

Weghorst akhirnya mencetak gol perdananya di Manchester United sejak bergabung bersama Setan Merah pada bursa transfer musim dingin.

Gelandang Manchester United Bruno Fernandes (kiri) mengontrol bola selama pertandingan sepak bola leg pertama semifinal Piala Liga Inggris antara Nottingham Forest dan Manchester United, di stadion The City Ground, di Nottingham, Inggris tengah, pada 25 Januari 2023. Berikut rekap hasil pertandingan sepak bola malam ini, Rabu (25/1/2023) s/d Kamis (26/1/2023) dini hari WIB. Mulai Liga 1, hingga Carabao Cup.

Baca juga: PREDIKSI SKOR PSS Sleman vs Arema Liga 1, Catatan Pertemuan PSS Sleman vs Arema Siapa Menang

Sedangkan dari perempat final Copa Del Rey, Barcelona sukses melangkah ke semifinal.

Menghadapi 10 pemain Real Sociedad karena Brais Mendez mendapat kartu merah, Barcelona berhasil menang tipis 1-0.

Berikut Rekap Hasil Bola Tadi Malam:

Liga 1

Rabu, 25 Januari

Persija Jakarta 4-2 PSM Makassar

RANS Nusantara FC 4-4 Bali United

Baca juga: JADWAL Siaran Langsung Dortmund vs Chelsea Liga Champions, Head to Head Dortmund vs Chelsea

Carabao Cup

Kamis, 26 Januari