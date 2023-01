Ikuti Diskusi Kepemimpinan, Bupati Dairi Eddy Beurut Harap OPD Kembangkan Potensi Para Pegawai

TRIBUN-MEDAN.COM, SITINJO - Seluruh pimpinan OPD dan camat Kabupaten Dairi mengikuti diskusi bertema Leadership Breakthrough Thinking untuk Dairi Unggu, di Hotel Beristra, Sidikalang, Selasa (24/01/2023).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Dairi, Dr.Eddy Keleng Ate dengan menghadirkan pembicara mantan Direktur PT PLN persero periode 2009-2014, Vickner Sinaga dan Jansen Sinamo, seorang guru Etos Indonesia.

Dalam arahannya, Eddy menyampaikan, keinginan besarnya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai amanat UU nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Saya ingin mengajak anda berfikir out of the box dalam mewujudkan semua misi kita mecapai Dairi Unggul. Kalau kita ingin melejit inilah waktu yang tepat, berdiskusi, belajar dari pengalaman para nara sumber dan mengimplementasikannya dalam tugas-tugas kita," kata bupati.

Bupati juga menyampaikan, bahwa pengembangan kompetensi ini sangat baik untuk peningkatan kapasitaa ASN agar lebih kreatif dan inovatif dalam merencanakan serta adaptif terhadap situasi global.

"Sebagai abdi negara ASN akan lebih kompetitif dqlam menjalankan tugas, sebab dengan meningkatnya kompetensi leadership ASN akan mempengaruhi kinerja dan pencapaian target kinerja. Kinerja kita perlu diukur, agar kita tau apa yang kita akan capai dan sekaligus bisa menentukan target kita," ujar Eddy Berutu.

Sebagai informasi, Vickner Sinaga dan Jansen Sinamo merupakan putra Dairi yang memiliki karir cemerlang di Kancah nasional. Vickner Sinaga merupakan alumni SMP Negeri 1 Sidikalang, yang memiliki karir cemerlang di PT PLN (Persero).

