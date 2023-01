LIVE STREAMING Real Madrid vs Atlético, Valencia vs Athletic Club, dan Penampilan CR7 di Al Nassr

TRIBUN-MEDAN.COM - Jadwal sepak bola Jumat (27/1/2023). Valencia vs Athletic Club, Real Madrid vs Atlético, Ittihad vs Al Nassr.

Perempat Final Copa del Rey Spanyol:

- Pukul 02:00 WIB: Valencia vs Athletic Club

- Pukul 03:00 WIB: Real Madrid vs Atlético

Semifinal Super Cup Arab Saudi:

- Pukul 01:00 WIB: Ittihad vs Al Nassr.

Laga Al Al Ittihad vs Al Nassr bisa ditonton melalui channel resmi tv Arab Saudi, Shahid.

Laga Al Ittihad vs Al Nassr malam ini akan berlangsung di King Fahd International Stadium, Riyadh, Arab Saudi. Ini akan menjadi laga resmi kedua Ronaldo bersama Al Nassr. CR7 juga dilaporkan sudah berlatih dengan rekan setimnya. Pemain asal Portugal tersebut mengaku sangat antusias bermain di semifinal Piala Super Arab ini.

Hal itu tertuang dalam unggahannya di media sosialnya pada Kamis (26/1/2023). Cristiano Ronaldo mempunyai kesempatan untuk mencetak gol pertama untuk klub barunya Al Nassr kala melawan Ittihad FC pada babak semifinal Piala Super Saudi.

Sebelumnya Ronaldo sudah menjalani laga resmi perdananya bersama Al Nassr. Dia memperkuat tim saat Al Nassr mengalahkan Al Ettifaq 1-0 akhir pekan lalu. Sayangnya performa Crristiano Ronaldo disorot karena dianggap tampil di bawah standar.