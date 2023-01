Prediksi Skor Manchester City vs Arsenal, Live, Rekor Head to Head Arsenal vs Man City di Piala FA

(Twitter/Premier League)

Prediksi Skor Man City vs Arsenal: The Gunners Punya Rekor Apik saat Jumpa The Citizens di Piala FA. Sebelumnya Arsenal berhasil permalukan Tottenham usai berhasil menang dengan skor 2-0 di markas Tottenham lanjuta Liga Inggris 2022-2023, Minggu (15/1/2023)