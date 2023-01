Anji Kisahkan Kenakalannya di Masa Remaja, Pernah Curi Celana hingga Peralatan Tulis

TRIBUN-MEDAN.com - Meski kini terkenal sebagai salah satu musisi papan atas, namun saat masih remaja Anji memiliki pengalaman yang cukup kelam.

Karena tak berasal dari keluarga kaya raya yang mampu membeli banyak hal, Anji pernah mencuri celana di pusat perbelanjaan.

Namun, menurut Anji hal itu merupakan cerita kenakalan dirinya dan teman-temannya saat masa remaja, dan tidak berlanjut ketika dewasa.

Hal itu diungkapkan Anji saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube HAS Creative beberapa waktu lalu.

Diceritakan Anji, jika dirinya diam-diam pernah mencuri celana di Blok M untuk keperluan lebaran.

Kala itu, Anji dan ibunya memang sengaja pergi ke Blom M untuk membeli baju lebaran.

“Jadi ceritanya lebaran, dulu Bekasi ke Jakarta tidak ada jalan tol. Zaman dulu ke Blok M keren banget itu,” ujar Anji.

Dia lantas menjajal beberapa potong celana di sebuah toko.

Namun, tiba-tiba terlintas dalam benak Anji untuk mendapat lebih.

"Di situ gue cobain celana satu, terus gue cobain satu lagi, ternyata kegedean.”

“ Akhirnya gue punya akal. Gue pakai celana yang pas, yang kegedean gue pakai lagi. Eh, bukan, gue pakai celana gue yang lain," terang Anji.

"Jadi gue sengaja bawa celana kegedean. Ya udah, bayar satu dapat dua," lanjutnya santai.

Aksi Anji itu tidak ketahuan karena memang saat itu belum ada alat sensor yang disediakan toko seperti sekarang.

Dalam candaannya, Anji berdalih aksinya itu merupakan sikap visioner dengan bukti munculnya sistem buy one get one belakangan ini.