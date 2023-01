Menang Dramatis hingga Lolos ke Final, Begini Strategi Chico Hadapi Wakil Hong Kong Ng Ka Long Angus

TRIBUN-MEDAN.com - Final partai tunggal putra Indonesia Masters 2023 akan menampilkan laga All Indonesian Final.

Setelah Jonatan Christie memastikan tempat di final, Chico Aura Dwi Wardoyo menyusul rekannya tersebut.

Keduanya akan bertemu di final Indonesia Masters 2023, Minggu (29/1/2023).

Dengan demikian Indonesia dipastikan mendapatkan satu gelar juara pada turnamen Indonesia Masters 2023 dari kategori tunggal putra.

Perjalanan Chico melaju ke final tidak mudah. Pada babak semifinal ia harus mengalahkan wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus secara dramatis.

Chico menaklukkan Ka Long melalui babak rubber game, 17-21, 27-25 dan 22-20.

“Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan laga dengan baik tanpa cedera. Di gim pertama ya, buat strategi sih sudah bener, cuma kurang konsisten dan kurang fokus aja. Di gim kedua dan ketiga bisa lebih tenang dan mengeluarkan kemampuan terbaik, juga menjalankan strategi dengan baik,” kata Chico seusai laga, Sabtu (28/1/2023).

Pebulutangkis kelahiran Jayapura 24 tahun silam itu pun membeberkan cara dirinya saat poin-poin penentu atau jus di gim kedua dan gim ketiga.

Ketenangan jadi kunci Chico mampu meraih kemenangan pada laga ini.

“Ya pastinya coba buat lebih tenang aja sih, ya fokus ke diri sendiri tidak mikirin poin tidak mikirin apa-apa. jadi lebih bisa lebih fokus dalam menerapkan strategi permainan juga,” ungkap Chico.

“Buat strategi sih tetap sama, cuma ya lebih tenang gunakan stroke, gunakan pukulannya, sama lebih bisa baca sih kapan gunakan stroke ini, kapan gunakan stroke lain,” sambungnya.

Kemenangan ini membuat Chico bertemu Jonatan pada babak final.

Meski bertemu rekannya, Chico sangat berambisi bisa meraih kemenangan pada laga final esok.

“Persiapan (final) pertama kembalikan dulu kondisi fisik, sama besok ya pengen main nothing to lose aja, dan keluarkan yg terbaik, kan All Indonesian final juga, pengen ngasih yang terbaik untuk Indonesia,” pungkasnya.

