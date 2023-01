TRIBUN-MEDAN.com - Kabar mengejutkan datang dari artis Mikha Tambayong dan kekasihnya, Deva Mahenra.

Secara mendadak, Mikha Tambayong mengumumkan bahwa dirinya resmi menikah dengan Deva Mahenra pada Sabtu (28/1/2023).

Pengumuman itu disampaikan Mikha Tambayong melalui unggahan Instagram pribadinya.

Potret pernikahan Mikha Tambayong dengan Deva Mahenra yang digelar pada Sabtu (28/1/2023). (instagram mikatambayong)

Unggahan Mikha Tambayong tersebut sontak saja langsung ramai dikomentari oleh netizen dan beberapa artis Tanah Air.

Pasalnya, sebelumnya Mikha Tambayong tidak pernah menyinggung soal pernikahannya di media sosialnya tersebut.

Tak hanya Mikha Tambayong saja, Deva Mahenra juga tak pernah menyinggung soal pernikahannya di media sosialnya.

Dalam unggahannya tersebut, Mikha Tambayong tampak memamerkan beberapa potret pernikahannya dengan Deva Mahenra.

Pelantun Bekas Pacar itu tampil cantik dalam balutan dress warna putih.

Ia mengenakan veil serta membawa bunga mawar putih. Sementara itu Deva tampil gagah dengan jas warna putih serta celana warna coklat.

Dalam keterangan unggahannya tersebut, Mikha Tambayong menuliskan pesan manis.

Keponakan Harvey Malaiholo itu menyebut baju pengantin yang ia kenakan di hari bahagianya itu milik mendiang ibunya.

Mikha mengaku mengenakan pakaian milik mendiang ibunya di hari pernikahannya merupakan impiannya sedari dulu.

Selain itu, ia juga sangat bersyukur karena bisa menikah dengan Deva Mahenra yang tak hanya berperan sebagai kekasih saja, tetapi bisa berperan sebagai sahabatnya.

Mikha Tambayong Unggah Foto Pernikahan dengan Deva Mahenra: Pengantin Sulawesi

"28.01.2023. Married my best friend in my Mother’s dress. What a dream," tulis Mikha di caption Instagram.