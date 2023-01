SEDANG BERLANGSUNG Girona Vs Barcelona Liga Spanyol, Tonton di Sini Live Streaming Gratis via HP

Link Streaming Girona vs Barcelona Liga Spanyol 2022-2023, Sabtu (28/1/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming laga antara Girona vs Barcelona dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023 yang berlangsung malam ini, Sabtu (28/1/2023).

Laga bertajuk Derbi Catalan antara Girona vs Barcelona di Liga Spanyol berlangsung di Stadion Montilivi, Sabtu (28/1/2023) pukul 22.15 WIB.

Laga Girona vs Barcelona ini tak disiarkan TV Nasional, tapi tayang via live streaming via HP

Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez memandang tinggi Derbi Catalan beda level saat melawan Girona pada jornada 19 Liga Spanyol.

Xavi menyebut kemenangan menjadi harga mutlak. Jika sebaliknya, maka Barcelona diklaim bakal diamuk bencana.

Hasil tiga poin menjadi misi Barcelona di laga Derby Catalan kontra Girona nanti.

Tapi Xavi tentu harus melakukan evaluasi karena timnya masih tampak kesulitan menghabisi lawan lebih dini.

Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Robert Lewandowski dkk kala menjamu tim sekotanya ini.

Meski di atas kertas Barcelona diunggulkan, namun tajuk derbi memberikan motivasi lebih bagi Girona untuk 'menyakiti' penguasa Camp Nou itu.

"Ini Barcelona bos, menang harga mati," buka Xavi, dikutip dari laman Marca.

"Saya sangat mengetahuinya. Jika kami tidak menang besok, ini akan menjadi bencana besar," sambung pelatih Barcelona.

Dalam dua laga terakhir, Barca hanya menang tipis 1-0 melawan Getafe di LaLiga dan Real Sociedad di Copa del Rey.

Xavi bukannya tak menyadari masalah tersebut.