Tersangka Pelaku Pencurian Meja dan Steling Diamankan Unit Reskrim Polsek TBU Polres Tanjung Balai

TRIBUN-MEDAN.COM, TANJUNGBALAI -Unit reskrim Polsek tbu Polres Tanjung Balai berhasil menangkap pelaku pencurian meja dan Steling milikPutri Agustini (29) ,Warga Jalan Aman Lingkungan V Keurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjungbakai, Jumat (27/1/2023).

Adapun tersangka berhasil diamankanpriainisial IS (25 warga Jalan Alpokat Lingkunan III Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai

Dua orang tersangka yang masih DPO diantaranyA ANRD (334) Islam warga Jalan Sei Gebang Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai (DPO) dan SI (DPO).

Kapolsek Tanjung Balai Utara Iptu M Tanjung SH, saat dikonfirmasi mengatakan kronologis kejadian, PPada hari Selasa 20 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib,terjadi pencurian berupa 1 buah Meja terbuat dari Kayu dan aluminium serta 1 (satu) buah Steling yang terbuat dari Kaca dan Aluminium milik pelapor, yang dilakukan pelaku AN bersama dengan 2 orang temannya yang berinisial SN (DPO) dan SI (DPO).

Pencurian dilakukan dengan cara mengangkat 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu dan aluminium dan 1 (satu) buah Steling yang terbuat dari kaca dan aluminium dari samping rumah pelapor dimana pelaku a.n SN sudah menunggu diatas becak barang tanpa plat nomor polisi. Akibat dari kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya korban/pelapor membuat laporan pengaduan ke Polsek Tanjung Balai Utara agar pelakunya dapat dip roses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan LAPORAN POLISI NOMOR : LP / B / 31 / XII / 2022 / SEK UTARA / RES T.BALAI / POLDASU tanggal 20 Desember 2022.

Lanjut kapolsek, "Atas pengaduan dari pelapor selanjutnya di lakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian tersebut yang mana penyidik polsek tanjung balai utara telah memeriksa saksi – saksi dan membenarkan bahwa pelaku An. IS Alias AK, Lk, 25 Thn, Islam, Nelayan / Perikanan, Jalan Alpokat Lk. III Kel. Pantai Johor Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai telah melakukan pencurian bersama 2 (dua) orang temannya yang DPO yang di curi berupa : 1 (satu) buah Meja terbuat dari Kayu dan aluminium serta 1 (satu) buah Steling yang terbuat dari Kaca dan Aluminium milik pelapor. Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Tsk, Telah memenuhi Unsur Pasal 363 subs pasal 362 dari KUHPidana, dan Tsk A.N IS Alias AK, Lk, 25 Thn, Islam, Nelayan / Perikanan, Jalan Alpokat Lk. III Kel. Pantai Johor Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Telah di tangkap dan di tahan di Polsek Tanjung Balai Utara dengan surat perintah penangkapan, Nomor : Sp. Kap/38/XII/RES.1.8/2023/Reskrim, Tanggal 20 Desember 2022 dan dengan surat perintah penahanan, Nomor : Sp.Han/15/XII/RES.1.8/2022/Reskrim, Tanggal 21 Desember 2022.

"Setelah di lakukan penyelidikan terhadap 2 (dua) orang DPO An. SN dan An. SI Pelaku Pencurian yang mana Penyidik Polsek Tanjung Balai Utara Pada Hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekira Pukul 17.47 Wib telah melakukan Penangkapan terhadap salah 1 (satu) Orang DPO An. RD Alias SN Lk, 34 Thn, Islam, Wiraswasta, Jalan Sei Gebang Lk. V Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai di polsek Tanjung Balai Utara dengan surat perintah penangkapan, Nomor : Sp. Kap/05/I/RES.1.8/2023/Reskrim, Tanggal 27 Januari 2023.

"Adapun barang bukti berhasil diamankan dari tersangka 1 (satu) buah Meja terbuat dari Kayu dan aluminium. 1 (satu) buah Steling yang terbuat dari Kaca dan Aluminium dan (satu) buah Becak Barang Tanpa Plat Nomor Polisi merek Honda. "Pungkas kapolsek. (Jun-tribun-medan.com).