LINK Nonton Streaming Madura United vs Persebaya Live Liga 1 via HP, Persib dan Persija Tergusur?

Persebaya

Prediksi Skor Madura United vs Persebaya Surabaya, Aji Santoso Balaskan Kehilangan Poin di GBT. Live Streaming Madura United vs Persebaya Surabaya. Risky Dwiyan (kanan) sedang berduel dengan Hugo Gomes di pertandingan Persebaya Vs Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (14/8/2022) sore. Hasil skor Persebaya Vs Madura United tersebut berakhir imbang 2-2. Prediksi Skor Madura United vs Persebaya Surabaya, Aji Santoso Balaskan Kehilangan Poin di GBT