Sat Samapta Polres Tebing Tinggi Gelar Patroli Bersepeda di Seputaran Kota Tebing Tinggi

TIBUN-MEDAN.COM, TEBING TINGGI -Personel Sat Samapta Polres Tebing Tinggi melaksanakan apel pagi di Lapangan Apel yang dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Tebing Tinggi AKP Ahmad Yani, SH pada Sabtu (28/1/2023).

Kapolres Tebing Tinggi melalui Kasi Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto menyampaikan usai apel pagi dilanjutkan dengan arahan Kasat Samapta, KBO dan Kanit sebagai bentuk pengawasan kepada personel Sat Samapta khususnya personel yang melaksanakan patroli bersepeda pada lokasi rawan macet, pasar tumpah dan objek vital perbankan serta memberi arahan agar tingkatkan kewaspadaan di area yang menjadi objek pengamanannya.

"Selanjutnya pelaksanaan patroli dilanjutkan dengan latihan peningkatan kemampuan, latihan dalmas dan lain sebagainya," ungkap Kasi Humas.

Pada kesempatan itu, personel Samapta melaksanakan pengaturan pos padat pagi pada jam anak sekolah di Simpamg Beo Jalan Yos Sudarso, Simpang Dolok, Simpang Empat Jalan Sudirman, Simpang BRI Lama Jalan A. Yani, Simpang RSU Jalan A Yani, Simpang Semangat Jalan Pahlawan, Depan Sekolah F. Tandean, Depan SDN 1 Jalan Sutomo dan Depan Sekolah Budi Dharma.

Selain itu, personel Sat Samapta juga melaksanakan patroli bersepeda pada tempat keramaian, pasar, ATM, perbankan, patroli sambang ke SPBU guna antisipasi kemacetan akibat penumpukan kendaraan pengisian BBM, serta antisipasi gangguan kamtibmas dan tawuran pelajar di Wilkum Polres Tebing Tinggi.

Adapun SPBU – SPBU yang disambangi antara lain, SPBU NO 14.206.183 Jalan S.M Raja Simpang Rambung, SPBU NO 14.206.189 Jalan Sutoyo, SPBU NO 14.206.1124 Jalan H.M YAMIN Kampung Keling, SPBU NO 14.206.160 Jalan Soekarno - Hatta, Tambangan, SPBU NO 14.202.154 Jalan Gatot Subroto Kota Bayu, SPBU NO 14.206.1136 Jalan Setia Budi Brohol, SPBU NO 14.206.162 Simpang Beo Jalan Yos Sudarso.

Sementara untuk objek vital lainnya serta titik titik rawan kamseltibcar lantas atau rawan kemacetan antara lain, Pasar tumpah Jalan KH A Dahlan, Pasat Tumpah Jalan Kf Tandean, Pasar Tumpah Jalan MT Haryono, Simpang Beo Jalan Yos Sudarso, Simpang Ramayana Jalan Sudirman, Simpang Bawal Jalan Sudirman, Simpang Empat Jalan Sudirman dan Simpang BRI Lama Jalan Ahmad Yani yang diakibatkan parkir memakan badan jalan, sekaligus petugas memberikan imbauan kepada pengemudi agar tidak berhenti di bahu jalan, dan mengimbau petugas parkir untuk tidak memarkirkan kendaraan memakan badan jalan. (Jun-tribun-medan.com).