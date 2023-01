TERKUAK Alasan Mikha Tambayong Mantap Menikah dengan Deva Mahendra 

TRIBUN-MEDAN.com – Kabar bahagia dari artis Mikha Tambayong dengan kekasihnya, Deva Mahendra yang memamerkan potret pernikahannya di media sosial pada Sabtu (28/1/2023).

Sontak saja, hal ini membuat netizen terkejut lantaran kedua nya kompak tak ada mengumumkan bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan.

Kendati demikian, netizen penasaran dengan agama keduanya yang diketahui berbeda agama.

Mikha Tambayong pun mengaku dirinya sangat yakin memilih Deva sebagai pasangan hidupnya.

Menurutnya, Deva adalah sosok pria yang bertanggung jawab hingga menyenangkan.

Terlalu banyak kelebihan Deva sehingga Mikha tak lagi melirik kekurangan yang dimiliki kekasihnya tersebut.

“Deva adalah orang yang bertanggung jawab, very commitment, fun, loving, banyaklah hal-hal (atau) kelebihan dia yang menutupi semua kekurangannya,” ucap Mikha Tambayong seraya tersenyum, dilansir dari Instagramnya pada Minggu (29/1/2023).

“Waktu yang kita luangkan sama-sama dengan segala keteguhan hati, saling yakin, we’re here today. So balik lagi ke statement awal gua, looks like we made it,” papar Deva Mahenra.

(cr19/tribun-medan.com)