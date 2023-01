Tentukan Tim Kerja Lewat Assessment, Kemenkumham Sumut Terapkan 'The Right Man on The Right Place'

Dok. Kemenkumham Sumut

Laksanakan Reformasi Birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menggelar Assessment Tim Kerja Kantor Wilayah Tahun 2023 pada seluruh jajaran dengan menerapkan prinsip “The Right Man on The Right Place”, Senin (30/1/2023).