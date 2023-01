Judika Sebut Novia Situmeang Kontestan Berbahaya, Intip Potretnya di Top 15 Indonesian Idol 2023

TRIBUN-MEDAN.com - Novia Situmeang, salah satu kontestan Indonesian Idol 2023 asal Sidikalang, Sumatera Utara lagi-lagi sukses menggemparkan panggung ajang pencarian bakat tersebut.

Novia Situmeang sukses menyanyikan lagu yang berjudul Always Remember Us This Way di babak Top 15 Indonesian Idol 2023, Senin (30/1/2023).

Saat tampil di babak Top 15, Novia Situmeang tampak cantik dengan mengenakan dress berwarna hitam dengan sepatu boots dengan warna yang senada dengan dress miliknya.

Wanita berdarah Batak Toba dan Karo itu pun membiarkan rambut panjang hitamnya tergerai begitu saja sehingga menambah kesan cantik natural dalam tampilannya.

Novia Situmeang pun tampak menikmati alunan lagu yang dinyanyikannya.

Tak hanya Novia Situmeang saja yang tampak menikmati lagu yang dibawakannya itu, para juri dan penonton pun terlihat begitu menikmati dan antusias dengan suara merdu miliknya.

Di akhir penampilannya, Novia Situmeang sukses mendapat standing ovation dari salah satu juri Indonesian Idol 2023, Anang Hermansyah.

Tetapi tak hanya Anang Hermansyah saja yang tampak terpukau dengan penampilan Novia Situmeang di babak Top 15 tersebut.

Judika pun memuji penampilan dan suara merdu milik Novia Situmeang.

"Kamu itu salah satu penyanyi yang rangenya paling lebar, range bawahnya bagus dan tingginya juga. Suaranya pitchnya bagus, jelas, bulet itu harus diakui," ungkap Judika dikutip dari YouTube Channel Indonesian Idol, Selasa (31/1/2023).

Potret Novia Situmeang di Top 15 Indonesian Idol 2023

"Nggak semua kontestan di sini memiliki itu. Nafas kamu bagus banget," lanjutnya.

Kendati demikian, Judika ingin Novia Situmeang tidak berbangga diri dan terus meningkatkan kemampuan bernyanyinya.

"Tapi aku pengen kamu selalu naik level. Jadi kamu harus selalu lepas, karena kamu masih terlalu hati-hati menurutku."

Judika menilai saat Novia membawakan lagu Always Remember Us This Way, wanita berusia 23 tahun itu tampak terlalu berhati-hati.

