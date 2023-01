Kisah Artis Punya Suami Tak Mau Bercinta Karena Gendut, Akhirnya Minta Cerai Usai Diselingkuhi

TRIBUN-MEDAN.com - Keputusan artis ini untuk gugat cerai suami setelah 10 tahun menikah tentu saja mengejutkan publik.

Artis ini menggugat cerai suami karena dirinya alami body shaming hingga diselingkuhi.

Tak hanya itu, suaminya juga tak mau bercinta dengannya karena menuding dirinya gendut.

Ya, artis ini adalah Vicky Zainal.

Dilansir dari laman suar.id, gugatan cerai Vicky Zainal pada suami terjadi pada tahun 2021 silam.

Vicky Zainal mengadukan suaminya itu ke Komnas Perlindungan Perempuan.

Potret Seksi Vicky Zainal (ISTIMEWA/INSTAGRAM/GOOGLE IMAGE)

Di situ, kakak kandung Bunga Zainal itu buka suara soal perlakukan suaminya selama 10 tahun menikah.

Vicky Zainal mengaku sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Kebanyakan secara verbal.

Dalam aduannya yang tersebar di media, Vicky Zainal mengaku disebut gendut sehingga suami tak mau lagi berhubungan intim dengannya.

Muliawan Setyadi disebut sering bilang, "You look fat, I don't fuck you if you fat!", saat hendak berhubungan intim.

Paling tidak, begitulah bunyi dalam surat aduan yang dilayangkan Vicky Zainal.

Tidak hanya sekali, Vicky Zainal mengaku body shaming itu diucapkan sang suami selama pernikahan.

Kenapa selama ini dia diam saja, Vicky Zainal hanya tak ingin rumah tangganya hancur berantakan.