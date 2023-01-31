Liga Spanyol

SEDANG BERLANGSUNG Villarreal CF vs Rayo Vallecano, Tonton via Live Streaming dan Live Score

Live streaming dan live score Villarreal CF vs Rayo Vallecano pertandingan lanjutan Liga Spanyol 2023.

Editor: Abdi Tumanggor
zoom-inlihat foto SEDANG BERLANGSUNG Villarreal CF vs Rayo Vallecano, Tonton via Live Streaming dan Live Score
Twitter/Villarreal
Pemain Villarreal 

TRIBUN-MEDAN.COM Liga Spanyol Villarreal CF vs Rayo Vallecano.

Live streaming dan live score Villarreal CF vs Rayo Vallecano pertandingan lanjutan Liga Spanyol 2023.

Pertandingan Villarreal CF vs Rayo Vallecano digelar di Estadio de la Ceramica, Selasa (31/1/2023) mulai pukul 03: 00 Wib.

Pada saat ini, Villarreal CF menempati urutan kelima klasemen Liga Spanyol 2022/2023.

Sedangkan, Rayo Vallecano menempati urutan kesembilan klasemen Liga Spanyol 2022/2023.

Prediksi skor Villarreal CF vs Rayo Vallecano.

Villarreal CF vs Rayo Vallecano diprediksi 2-1 atau skor (3-2)

Perkiraan susunan pemain Villarreal CF vs Rayo Vallecano

Villarreal CF (4-3-3): Pepe Reina, Aissa Mandi, Jorge Cuenca, Pau Torres, Johan Mojica; Alex Baena, Dani Parejo, Etienne Capoue; Samuel Chukwueze, Gerard Moreno, Yeremi Pino.

Pelatih: Quique Setien

Rayo Vallecano (4-2- 3- 1) : Stole Dimitrievski, Ivan Balliu, Alejandro Catena, Florian Lejeune, Francisco Garcia; Unai Lopez, Pathe Ciss, Isi Palazon, Oscar Trejo, Alvaro Garcia; Sergio Camello.

Pelatih: Andoni Iraola

Hasil Pertandingan Semua Kompetisi

Rayo Vallecano 1- 5 Villarreal CF La Liga Santander 21/22

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Live Score Villarreal CF vs Rayo Vallecano
Villarreal vs Rayo Vallecano
Liga Spanyol

  • Tribun Shopping

    5 Tips Mempercepat Koneksi Internet di Laptop, Ampuh Bikin Browsing Makin Lancar

    5 Tips Mempercepat Koneksi Internet di Laptop, Ampuh Bikin Browsing Makin Lancar

    5 Rekomendasi Facial Wash yang Bisa Jadi Bestie untuk Kulit Kering Kamu

    5 Rekomendasi Facial Wash yang Bisa Jadi Bestie untuk Kulit Kering Kamu

    5 Rekomendasi Oven Listrik Berkapasitas Besar, Masak Banyak Makin Praktis Didukung Beragam Fitur

    5 Rekomendasi Oven Listrik Berkapasitas Besar, Masak Banyak Makin Praktis Didukung Beragam Fitur

    Review HP 14s-dq2629TU, Laptop dengan Performa Andal Intel Core i3 Gen11

    Review HP 14s-dq2629TU, Laptop dengan Performa Andal Intel Core i3 Gen11

    Hindari Overheating, Ini 5 Rekomendasi Cooling Pad Terbaik

    Hindari Overheating, Ini 5 Rekomendasi Cooling Pad Terbaik

    • Berita Terkait :#Liga Spanyol
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Klub
    D
    M
    S
    K
    GM
    GK
    -/+
    P
    1
    Persib
    19
    12
    3
    4
    32
    25
    6
    39
    2
    Persija Jakarta
    20
    11
    5
    4
    27
    11
    10
    38
    3
    PSM Makasar
    20
    10
    8
    2
    35
    8
    19
    38
    4
    Madura United
    20
    11
    3
    6
    26
    14
    8
    36
    5
    Bali United
    20
    11
    2
    7
    44
    21
    14
    35
    Lihat selengkapnya

    berita POPULER

    Produksi Segel Meter PLN/PDAM | Segel Double Lock Berkualitas Dumai, WA : 0813-3355-9012
    Produksi Segel Meter PLN/PDAM | Segel Double Lock Berkualitas Dumai, WA : 0813-3355-9012
    Rp1.500
    Riau, Dumai
    Rumah Murah Blok Depan Di Bumi Agung 1
    Rumah Murah Blok Depan Di Bumi Agung 1
    Rp220.000.000
    Banten, Serang Kota
    Herbana Relief Sari Jinten Hitam - 60 Kapsul
    Herbana Relief Sari Jinten Hitam - 60 Kapsul
    Rp178.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Blackmores Vitamin C 500mg 60's
    Blackmores Vitamin C 500mg 60's
    Rp168.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Jasa Epoxy Lantai Pabrik Obat Termurah & Berpengalaman 20 Tahun
    Jasa Epoxy Lantai Pabrik Obat Termurah & Berpengalaman 20 Tahun
    Rp150.000
    DKI Jakarta, Jakarta Barat
    Suplemen Herbal KLIR Y 60 Kapsul Memelihara Kesehatan Mata
    Suplemen Herbal KLIR Y 60 Kapsul Memelihara Kesehatan Mata
    Rp215.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Prove D3 Drop - Vitamin D3 400 IU Tetes 12.5 ml untuk Dewasa dan Anak
    Prove D3 Drop - Vitamin D3 400 IU Tetes 12.5 ml untuk Dewasa dan Anak
    Rp267.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Service Cctv Jakarta
    Service Cctv Jakarta
    Rp300.000
    DKI Jakarta, Jakarta Utara
    Villa 2 lantai dlm proses pengerjaan 50% dikawasan banjar anyar kerobokan badung bali
    Villa 2 lantai dlm proses pengerjaan 50% dikawasan banjar anyar kerobokan badung bali
    Rp2,8 Milyar
    Bali, Badung
    Tanah dg luas 200m2 dikawasan taman sari kerobokan badung bali
    Tanah dg luas 200m2 dikawasan taman sari kerobokan badung bali
    Rp995.000.000
    Bali, Badung
    papan tulis whiteboard palembang punya
    papan tulis whiteboard palembang punya
    Rp200.000
    Sumatera Selatan, Palembang
    Toko Terbaik & Termurah Pasang AntenaTv Siaran Digital 2023, Koja - Jakarta Utara
    Toko Terbaik & Termurah Pasang AntenaTv Siaran Digital 2023, Koja - Jakarta Utara
    Rp400.000
    DKI Jakarta, Jakarta Utara
    Toko Terbaik & Termurah Pasang AntenaTv Siaran Digital HD 2023, Cilincing - Jakarta Utara
    Toko Terbaik & Termurah Pasang AntenaTv Siaran Digital HD 2023, Cilincing - Jakarta Utara
    Rp400.000
    DKI Jakarta, Jakarta Utara
    HP POCO X3 Pro 6/128GB Bekas Fullset Siap Main Game Harga Nego - Jakarta
    HP POCO X3 Pro 6/128GB Bekas Fullset Siap Main Game Harga Nego - Jakarta
    Rp2.800.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Sepatu Sneakers New Balance NB 2002R Black Grey Size US 8.5 / EUR 42 VNDS - Jogja
    Sepatu Sneakers New Balance NB 2002R Black Grey Size US 8.5 / EUR 42 VNDS - Jogja
    Rp2.000.000
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Laptop HP 14s CF3040TU Intel Core i3 RAM 4GB SSD 256GB Bekas Normal Mulus Like New - Karawang
    Laptop HP 14s CF3040TU Intel Core i3 RAM 4GB SSD 256GB Bekas Normal Mulus Like New - Karawang
    Rp4.850.000
    Jawa Barat, Karawang
    HP Apple iPhone 11 128GB BNOB Belum Aktivasi Nominus - Tangerang Selatan
    HP Apple iPhone 11 128GB BNOB Belum Aktivasi Nominus - Tangerang Selatan
    Rp8.800.000
    Banten, Tangerang Selatan
    RUMAH 2Lt TEPI JALAN DEKAT KLINIK AL-AZIZ PASURUAN KOTA
    RUMAH 2Lt TEPI JALAN DEKAT KLINIK AL-AZIZ PASURUAN KOTA
    Rp1,5 Milyar
    Jawa Timur, Pasuruan Kota
    RUMAH TEPI JALAN RAYA DEKAT RUMAH SAKIT PURUT PASURUAN KOTA
    RUMAH TEPI JALAN RAYA DEKAT RUMAH SAKIT PURUT PASURUAN KOTA
    Rp1,4 Milyar
    Jawa Timur, Pasuruan Kota
    layanan toko jasa panggil pasang Cctv area bekasi timur
    layanan toko jasa panggil pasang Cctv area bekasi timur
    Rp2.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Timur
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan