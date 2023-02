Komitmen Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Indonesia Excellence GCG Awards 2023 dari Warta Ekonomi

Direktur Operasi & Marketing PT Elnusa Petrofin, Nur Kholis mewakili Direksi saat menerima penghargaan sebagai Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Providing Integrated Chemical Commodities Supporting Upstream, untuk kategori Energy and Mining Industry dalam Ajang Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2023.

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Elnusa Petrofin (EPN), Anak usaha Elnusa Tbk (ELSA) berhasil meraih penghargaan sebagai Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Providing Integrated Chemical Commodities Supporting Upstream, untuk kategori Energy and Mining Industry. Penghargaan ini diterima dalam Ajang Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2023 yang diserahkan secara daring pada Selasa, (31/01/2023).

Mengangkat tema “Managing a High Level of Company Performance in GCG Ethics”, Warta Ekonomi bersama INDEF (Institute For Development of Economics and Finance) memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahan nasional dari berbagai industri yang secara konsisten menerapkan GCG dalam operasional bisnisnya. Pemenang ditentukan melalui dua penilaian, yaitu kinerja keuangan (financial performance) dan kebijakan strategis perusahaan dalam melakukan inovasi produk maupun jasa, strategi bisnis, integrasi, ataupun ekspansi bisnis. Dalam pendektannya, tim peneliti Warta Ekonomi menggunakan pendekatan desk research, media monitoring, dan expert panels.

Direktur Operasi & Marketing PT Elnusa Petrofin, Nur Kholis mewakili Direksi saat menerima penghargaan mengucapkan terima kasih kepada media Warta Ekonomi atas penghargaan yang diberikan, “Penghargaan ini buah dari kerja keras perwira Elnusa Petrofin dan menjadi penyemangat untuk semakin memacu kami dalam menjalankan operasional bisnis perusahaan secara Amanah dan prudent dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders serta lingkungan dimana kami beroperasi sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance” ujar Nur Kholis.

Beragam upaya internal untuk mendorong dan memperkuat prinsip akuntabilitas, kewajaran, tanggung jawab, dan indepensi secara terus dilakukan setiap kuartal. Juga menerapkan prinsip transparansi dengan menerapkan saluran komunikasi untuk pengaduan yaitu Sistem Pelaporan Online Karyawan Elnusa Petrofin (SPOKEN) sebagai Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan Elnusa Petrofin.

Dari segi operasional khususnya dalam unit bisnis Chemical, penyediaan material chemical beserta services untuk pasar Upstream Oil and Gas, Elnusa Petrofin mengimplementasikan berbagai macam inovasi yang mendukung Industri Hulu Migas di Indonesia. Inovasi tersebut antara lain FIN HIB sebagai additive drilling fluid yang berfungsi sebagai shale inhibitor, FIN LUBE yang berfungsi sebagai lubricant untuk mengurangi friksi sehingga memudahkan aktivitas pemboran di sumur-sumur Pertamina. Selain itu Elnusa Petrofin juga memiliki FIN OSD sebagai produk Oil Spill Dispersant (OSD) untuk menanggulangi tumpahan minyak baik di perairan maupun daratan. Inovasi produk FIN LUBE dan FIN OSD berbahan dasar nabati dimana bahan baku serta proses produksinya dilakukan secara mandiri oleh Elnusa Petrofin.

Elnusa Petrofin terus berkomitmen menerapkan GCG, tidak hanya di lini bisnis Chemical namun juga di seluruh aktivitas bisnis dan operasional perusahaan secara menyeluruh.

Ditempat terpisah Direktur Utama Elnusa Petrofin Aditya Budi Prabowo mengatakan bahwa “Elnusa Petrofin berkomitmen dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) tidak hanya dalam lini bisnis Chemical namun juga diseluruh aktivitas bisnis dan operasional perusahaan secara menyeluruh.” ungkap Aditya.

Aditya menambahkan “Elnusa Petrofin telah menerapkan berbagai upaya dalam mendorong implementasi Good Corporate Governance. Antara lain penerapan kebijakan GCG yang mengacu dan sejalan dengan pedoman GCG di Elnusa Group dan Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) serta mengikuti perkembangan regulasi dan perundangan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan dan berusaha memenuhi hal tersebut”.

Direktur Operasi & Marketing PT Elnusa Petrofin, Nur Kholis saat mewakili Direksi menerima penghargaan dalam Ajang Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2023 yang diserahkan secara daring pada Selasa, (31/01/2023).

Sementara itu, Muhamad Ihsan selaku CEO & Chief Editor Warta Ekonomi sekaligus ketua penyelenggara Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2023 mengucapkan selamat kepada para perusahaan yang berhasil mendapatkan penghargaan ini. Muhammad Ihsan menjelaskan bahwa “Perusahaan yang terpilih menerapkan prinsip GCG secara komprehensif yang merupakan komitmen kuat perusahaan untuk selalu meningkatkan dan menjaga nilai perusahaan. Juga mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih professional, sehingga fundamental dan daya saing perusahaan menjadi lebih baik”, Tutup Muhammad Ihsan.

Selain Elnusa Petrofin, beberapa perusahaan yang mendapatkan penghargaan Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2023, antara lain : PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi, PT Hutama Karya (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Pegadaian, PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Pharos Indonesia dan beberapa perusahaan ternama nasional lainnya.

