Live Kompas TV Piala Jerman: Union Berlin vs Wolfsburg, Tonton Gratis via HP Pukul 02.45 WIB

TRIBUN-MEDAN.COM - Live Kompas TV Piala Jerman: Union Berlin vs Wolfsburg Pukul 02.45 WIB.

Prediksi Union Berlin vs Wolfsburg di babak 16 besar Piala Jerman atau DFB Pokal 2022/2023 berpotensi dimenangkan Union Berlin.

Laga Union Berlin vs Wolfsburg dijadwalkan Rabu (1/2/2023) pukul 02.45 WIB dini hari tayang live di Kompas TV.

Laga Union Berlin vs Wolfsburg digelar di Stadion An der Alten Forsterei.

FC Union Berlin sedang memiliki performa bagus di Bundesliga Jerman 2022/2023.

Tim berjuluk Die Eisernen saat ini menempati peringkat 2 klasemen Liga Jerman.

Ti asuhan Urs Fischer itu telah mengumpulkan 36 poin dari 18 pertandingan.

Mereka juga tengah mengukir jalan lolos 8 besar DFB Pokal 2022/2023.

Sementara, Wolfburg, tak bisa diremehkan meski menderita kekalahan atas Werder Bremen di Bundesliga Jerman.

Tim berjuluk Die Wolfe itu sempat membuat 4 kemenangan beruntun di Bundesliga 2022/2023.

Mereka mampu mencetak 12 gol hanya dalam 5 partai.

Kemenangan itu di antaranya saat melawan Dortmund, Hoffenheim, Freiburg, dan Hertha.

Hasil 5 Pertemuan Terakhir Union Berlin vs Wolfsburg



18/09/22: Union Berlin vs Wolfsburg 2-0

05/03/22: Wolfsburg vs Union Berlin 1-0

16/10/21: Union Berlin vs Wolfsburg 2-0

08/05/21: Wolfsburg vs Union Berlin 3-0

09/01/21: Union Berlin vs Wolfsburg 2-2

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Union Berlin



28/01/23: Hertha vs Union Berlin 0-2

26/01/23: Bremen vs Union Berlin 1-2

21/01/23: Union Berlin vs Hoffenheim 3-1

14/01/23: Union Berlin vs Žilina 3-1

07/01/23: Union Berlin vs Augsburg 4-1