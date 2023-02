PREDIKSI SKOR AS Roma vs Cremonese Line Up Pemain, Catatan Laga AS Roma vs Cremonese, Siapa Unggul

Catatan Laga AS Roma vs Cremonese, Siapa Unggul

TRIBUN-MEDAN.com - Jangan lewatkan duel perempat final Coppa Italia antara AS Roma vs Cremonese yang diprediks berlangsung menarik.

Pertandingan AS Roma vs Cremonese berlangsung malam ini atau Kamis (2/2/2023) dini hari nanti.

Duel AS Roma vs Cremonese disiarkan langsung kick-off pada pukul 03.00 WIB.

Sebelum laga, simak juga prediksi skor pertandingan AS Roma vs Cremonese.

Pemain AS Roma (Twitter/AS Roma)

Tentu AS Roma dan Cremonese bertujuan untuk memperebutkan tempat di semifinal Coppa Italia musim ini.

Usai performa baik AS Roma dengan 7 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi, AS Roma harus kalah dari Napoli 2-1 di Liga Italia pekan lalu dan turun menjadi peringkat ke-6 klasemen.

Sedangkan, Cremonese tim promosi Liga Italia Serie A yang belum memenangkan pertandingan musim ini membuat kejutan dengan masuk ke perempat final Coppa Italia.

Tim promosi Cremonese berhasil menyingkirkan Napoli di babak 16 besar Coppa Italia dengan adu penalti usai sebelumnya menahan imbang pemuncak klasemen Liga Italia dengan skor 2-2.

Ini adalah pertemuan kedua AS Roma vs Cremonese.

Mereka telah bertemu sebelumnya di Liga Italia bulan Agustus 2022 lalu dan dimenangkan AS Roma dengan skor tipis 1-0.

Tentu AS Roma akan difavoritkan untuk menang dan melaju ke semifinal Coppa Italia.

Nantinya, pemenang AS Roma vs Cremonese ini akan bertemu lawan dari pemenang Fiorentina vs Torino.

